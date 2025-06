Tabellone Europei basket femminile 2025: orari, programma, tv, accoppiamenti fino alla finale

Ci siamo: la fase a eliminazione diretta è totalmente definita, si sa quali otto squadre andranno a giocare al Peace and Friendship Stadium, in quel del Pireo, per giocarsi la vittoria degli Europei femminili. La buona notizia è che anche l’Italia è tra queste dopo otto anni.

La squadra azzurra se la vedrà con la Turchia, potendo poi incrociare la vincente di un Belgio-Germania che vede le Cats favorite anche in virtù della quota WNBA favorevole (del resto, se da una parte torna Linskens e dall’altra non ci sono le Sabally il pronostico è logico). Dall’altra parte Francia-Lituania, l’altra favorita contro la squadra che più ha sorpreso, e Spagna-Cechia, che potrebbe non essere completamente scontata visto anche lo spavento preso dalle iberiche contro un’orgogliosa Svezia.

Gli Europei femminili vedranno la fase a eliminazione diretta partire martedì 24 giugno. Sarà possibile seguire le partite in diretta tv su Sky Sport con l’Italia e la finale trasmesse su RaiSport, nonché in diretta streaming, secondo lo stesso schema, su SkyGo, Now e RaiPlay; DAZN irradierà tutti gli incontri. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO EUROPEI BASKET FEMMINILE 2025

Martedì 24 giugno

Quarti di finale

Ore 16:30 Francia-Lituania

Ore 19:30 Italia-Turchia

Mercoledì 25 giugno

Quarti di finale

Ore 16:30 Spagna-Cechia

Ore 19:30 Belgio-Germania

Giovedì 26 giugno

Giorno di riposo

Venerdì 27 giugno

Semifinali 5°-8° posto

Ore 10:45 o 13:30 Perdente FRA-LTU-Perdente ESP-CZE

Ore 10:45 o 13:30 Perdente ITA-TUR-Perdente BEL-GER

Semifinali 1°-4° posto

Ore 16:30 o 19:30 Vincente FRA-LTU-Vincente ESP-CZE

Ore 19:30 o 19:30 Vincente ITA-TUR-Vincente BEL-GER

Sabato 28 giugno

Giorno di riposo

Domenica 29 giugno

Ore 10:45 Finale 7° posto

Ore 13:30 Finale 5° posto

Ore 16:30 Finale 3° posto

Ore 19:30 Finale 1° posto

PROGRAMMA EUROPEI BASKET FEMMINILE 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport, RaiSport (Italia, finale)

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv , RaiPlay (Italia, finale), DAZN (tutte le partite)

Diretta Live testuale: OA Sport (partite scelte)