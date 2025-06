Tabellone ATP Eastbourne 2025: Cobolli e Darderi in rotta di collisione, un bombardiere per Arnaldi. C’è Fritz

Il torneo ATP 250 di Eastbourne andrà in scena dal 23 al 28 giugno e rappresenterà uno degli ultimi eventi, insieme all’equivalente di Maiorca, prima di Wimbledon, terzo Slam della stagione che incomincerà il prossimo 30 giugno sull’erba londinese. Si preannuncia grande spettacolo nella località britannica, con la presenza di un big di lusso come lo statunitense Taylor Fritz (numero 5 del mondo) e di tanti italiani.

Flavio Cobolli, numero 24 del ranking ATP e testa di serie numero 5 del tabellone, incomincerà il proprio cammino contro il britannico Jacob Fearnley e inseguirà la qualificazione agli ottavi di finale, dove troverebbe il vincente del confronto tra Luciano Darderi e lo statunitense Marcos Giron. Ci potrebbe dunque essere un derby per meritarsi l’approdo ai quarti di finale, con la possibilità di fronteggiare Taylor Fritz, il quale dovrà prestare molta attenzione al brasiliano Joao Fonseca (favorito contro il belga Zizou Bergs).

Matteo Arnaldi debutterà contro lo statunitense Reilly Opelka per meritarsi il ceco Jakub Mensik (numero 3 del seeding), con una proiezione verso il quarto di finale con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Lorenzo Sonego se la dovrà vedere con l’ungherese Fabian Marozsan per guadagnarsi l’ottavo di finale contro il francese Ugo Humbert in una parte bassa del tabellone presidiata dallo statunitense Tommy Paul.

TABELLONE ATP 250 EASTBOURNE

Taylor Fritz BYE

Zizou Bergs vs Joao Fonseca

Luciano Darderi vs Marcos Giron

Jacob Fearnley vs Flavio Cobolli

Jakub Mensik BYE

Matteo Arnaldi vs Reilly Opelka

Qualificato vs Qualificato

Alejandro Davidovich Fokina vs Qualificato

—

Giovanni Mpetshi Perricard vs Cameron Norrie

Quentin Halys vs Qualificato

Fabian Marozsan vs Lorenzo Sonego

Ugo Humbert BYE

Nuno Borges vs Jack Pinnington Jones

Alexander Bublik vs Francisco Comesana

Daniel Evans vs Miomir Kecmanovic

Tommy Paul BYE