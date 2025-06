Surf, Cole Houshmand e Molly Picklum vincono il VIVO Rio Pro. 9° Leonardo Fioravanti

Calato il sipario sul nono appuntamento del massimo circuito internazionale del surf. Il VIVO Rio Pro, di scena in Brasile, ha eletto re e regina della tavola per questo round del Championship Tour. I vincitori di questa tappa sono stati Cole Houshmand e Molly Picklum.

C’erano non poche aspettative per i padroni di casa, ma alla fine è stato Houshmand a trionfare. Un percorso impressionante, piegando negli ottavi un atleta esperto come il giapponese Kanoa Igarashi e battendo nei quarti il connazionale Jake Marshall e in semifinale il brasiliano Miguel Pupo. Vittorie di misura quest’ultime due che hanno dato fiducia allo statunitense nel derby contro Griffin Colapinto. Alla fine della fiera tutto si è deciso sui dettagli e Houshmand si è imposto 16.90 rispetto al 14.40 dell’avversario.

Nona piazza per Leonardo Fioravanti in questa tappa. Dopo aver fatto la differenza in un opening round di tutto rispetto contro l’australiano Jack Robinson e l’indonesiano Rio Wanda, Leo si è battuto fino all’ultimo decimo di punto con Colapinto, totalizzando 12.80, dovendosi arrendere ai 13.87 punti dell’americano. Un risultato che fa perdere una posizione nel ranking al surfista nostrano, passando dal 10 all’11° posto.

Venendo al circuito femminile, è arrivata l’affermazione Picklum, a segno per la prima volta in questa stagione del massimo circuito, ma al sesto podio. Una continuità impressionante che meritava il successo pieno nella sfida finale contro la brasiliana Luana Silva. Un atto conclusivo dominato dall’australiana, visto lo score di 15.00, rispetto ai 9.23 della verdeoro. L’aussie si è così presa la vetta della classifica mondiale.