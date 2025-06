Superbike, Razgatlioglu si prende anche la Superpole Race. Bassani stende Bulega

Si è da poco conclusa la Superpole Race valida per il Gran Premio di Emilia-Romagna 2025, sesto round del Mondiale Superbike. Dopo gara-1, conquistata da Toprak Razgatlioglu, i piloti hanno disputato i dieci giri della Superpole Race in attesa di gara-2 che scatterà alle ore 14.00. Sul circuito di Misano il turco, campione del mondo in carica, si è aggiudicato la prova, facendo nettamente la differenza già dopo il primo giro.

Razgatlioglu ha sfruttato al massimo la caduta nel primo giro del suo diretto rivale, Nicolò Bulega, centrato dalla moto di Axel Bassani. Il turco partirà così in pole position in gara-2 mentre Bulega dovrà necessariamente salvare un weekend fino a questo momento disastroso. Il secondo posto è stato dunque conquistato da Alex Lowes (Bimota Rimini) a 4.281 secondi dalla testa.

Ha poi completato il podio Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) abile a non prendere rischi, concludendo la sua gara a 6.122 secondi dalla testa. Quarto Danilo Petrucci (Ducati Panigale V4R,+7.542) che potrà, in gara-2, lottare per le posizioni che contano. Completa la top 5 la Ducati dello spagnolo Alvaro Bautista (+8.855). Caduto negli ultimi giri anche Yari Montella che stava disputando un’ottima gara.

Tutto cambia quindi in vista di gara-2. Toprak Razgatlioglu è ora a 14 lunghezze dalla Ducati Panigale di Nicolò Bulega che dovrà risollevare un weekend casalingo fino a questo momento disastroso. Il centauro azzurro sarà chiamato ad una vera e proprio rimonta, scattando dalla decima posizione in griglia. L’appuntamento per gara-2 è alle ore 14.00.