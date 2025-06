Dove vedere in tv la Superbike oggi, GP Emilia-Romagna 2025: orari, programma, streaming

Sta arrivando la conclusione del weekend dedicato al GP di Emilia-Romagna: a Misano è il tempo di vedere se Toprak Razgatlioglu riuscirà a proseguire nel suo inseguimento a Nicolò Bulega, attualmente leader del Mondiale con 272 punti contro 246.

LA DIRETTA LIVE DI SUPERPOLE RACE E GARA-2 DI SUPERBIKE ALLE 11.00 E ALLE 14.00

Intanto il turco si è portato a casa gara-1, con Danilo Petrucci che per la quarta gara consecutiva si è messo lì a osservare quasi da terzo incomodo. Un appuntamento, questo, che si pone proprio a metà del calendario, visti i 12 appuntamenti iridati. E un appuntamento che, una volta di più, ripropone sia il duello tra i piloti che la sfida Ducati-BMW.

La Superpole Race del GP di Emilia-Romagna 2025 si terrà alle ore 11:00, mentre gara-2 alle ore 14:00. Sarà possibile seguire i due eventi in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208). Tv8 offrirà la copertura in chiaro nel seguente modo: differita della Superpole Race alle 13:00, diretta di gara-2 alle 14:00. Diretta streaming su SkyGo, Now e, per gara-2, su tv8.it. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

