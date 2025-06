Superbike oggi, GP Emilia-Romagna 2025: orari prove libere, programma, streaming

Scatta ufficialmente l’attesissimo fine settimana del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, sesto appuntamento del Mondiale superbike 2025. A partire dalla giornata odierna, infatti, sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, prenderà il via una tappa di estrema importanza per l’intera stagione, che ci permetterà di chiarire qualcosa di più a livello di corsa per il titolo.

Quale sarà il programma della giornata? Si inizierà a fare sul serio alle ore 10.35 con la prima sessione di prove libere della durata di 45 minuti, quindi si tornerà in azione alle ore 15.00 con la seconda sessione, sempre della durata di 45 minuti. Inizieremo subito a capire quale moto o pilota avrà approcciato nel migliore dei modi alla tappa romagnola, su una pista splendida che non potrà che regalarci grande spettacolo.

Qual è la situazione in graduatoria? Arriviamo al round romagnolo con la classifica generale del campionato dedicato alle moto derivate di serie che vede Nicolò Bulega al comando con 252 punti e un margine di vantaggio di 31 lunghezze sul suo rivale per il titolo, ovvero Toprak Razgatlioglu. Terza posizione per Danilo Petrucci con 146 punti contro i 141 di Alvaro Bautista, quindi quinto Andrea Locatelli con 126.

Come seguire l’evento in tv? Il venerdì del Gran Premio dell’Emilia-Romagna sarà visibile su Sky Sport per mezzo di Sky Sport MotoGP (208). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) non saranno disponibili le due sessioni in chiaro, nemmeno in differita.

PROGRAMMA GP EMILIA-ROMAGNA 2025 SUPERBIKE

Venerdì 13 giugno

Ore 10.35-11.20 Prove libere 1 – diretta su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 15.00-15.45 Prove libere 2 – diretta su Sky Sport MotoGP (208)

