Superbike, Nicolò Bulega: “Weekend sfortunato, non potevo fare più del secondo posto”

Non può essere soddisfatto, ma vede il bicchiere mezzo pieno Nicolò Bulega. Il ducatista dopo il ritiro nella Superpole Race si è dovuto accontentare della piazza d’onore in occasione della gara-2 del GP dell’Emilia Romagna, appuntamento numero cinque del Mondiale 2025 di Superbike andato in scena questo weekend a Misano Adriatico, precisamente presso il World Circuit Marco Simoncelli.

Il centauro, partito dalla decima posizione in griglia, ha rapidamente salito la china fino a ritrovare il muro del diretto avversario Toprak Razgatlioglu che, vincendo anche l’ultima prova, si è così avvicinato sensibilmente nella classifica piloti, con uno scarto di soli 9 punti rispetto all’italiano.

Intercettato dai microfoni di Sky Sport, Bulega ha commentato quanto fatto, valutando positivamente la gara: “Purtroppo non è stato per niente un fine settimana fortunato – ha detto Bulega – il feeling era molto difficile da trovare, soprattutto con le temperature più calde. Stamattina Bassani mi ha steso malamente: partendo da decimo Toprak ha avuto margine, non potevo fare niente“.

Bulega ha quindi chiosato: “Il secondo posto va bene per oggi: cerchiamo di prendere in modo positivo questo weekend; toccherà fare meglio il prossimo“.