Superbike, Nicolò Bulega svetta nella FP2 di Misano. Secondo Razgatlioglu

Nicolò Bulega detta legge nella seconda sessione di prove libere valida per il GP di Emilia Romagna, appuntamento numero cinque del Mondiale 2025 di Superbike in scena questo weekend presso il World Circuit Marco Simoncelli a Misano. Il centauro in forza alla Ducati, secondo nella prima sessione, ha migliorato i suoi tempi mettendosi alle spalle il grande rivale Toprak Razgatlioglu.

Il pilota italiano ha fermato il cronometro a 1:32.722, rifilando 0.190 al turco in sella alla BMW M1000RR, secondo davanti a Yari Montella (Barni Spark Racing Team), terzo con un distacco di 0.918. Ai piedi della top 3 invece il ducatista Alvaro Bautista, il quale ha accusato un gap di 0.932 precedendo Danilo Petrucci (Barni Park Racing Team), quinto a un secondo, ed Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha), sesto a 1.026.

Tra i primi dieci anche Andrea Iannone (Team Pata Go Eleven), nono a 1.125, ed Axel Bassani (bigotta by Kawasaki Racing Team), decimo a 1.259. Più lontano invece Michael Ruben Rinaldi (Yamaha Motoxracinf World SBK Team), diciannovesimo a 1.927. Domani, sabato 14 giugno, si svolgeranno la Superpole (ore 11:00) e gara-1 (ore 14:00). Di seguito la classifica completa.

SUPERBIKE, GP MISANO: RISULTATI FP2

1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’32.722 22 164,078 274,1

2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’32.912 0.190 0.190 17 163,742 272,7

3 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’33.640 0.918 0.728 22 162,469 272,7

4 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’33.654 0.932 0.014 21 162,445 276,9

5 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’33.722 1.000 0.068 18 162,327 271,4

6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’33.748 1.026 0.026 19 162,282 269,3

7 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’33.810 1.088 0.062 19 162,175 269,3

8 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’33.836 1.114 0.026 20 162,130 271,4

9 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1’33.847 1.125 0.011 16 162,111 272,7

10 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’33.981 1.259 0.134 18 161,880 269,3

11 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1’33.996 1.274 0.015 19 161,854 272,7

12 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’34.149 1.427 0.153 17 161,591 271,4

13 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’34.157 1.435 0.008 5 161,577 268,0

14 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1’34.159 1.437 0.002 11 161,574 267,3

15 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’34.271 1.549 0.112 15 161,382 270,0

16 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1’34.294 1.572 0.023 19 161,342 270,0

17 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’34.437 1.715 0.143 18 161,098 266,7

18 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1’34.593 1.871 0.156 18 160,832 271,4

19 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’34.649 1.927 0.056 21 160,737 264,1

20 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’35.084 2.362 0.435 14 160,002 268,0

21 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’35.149 2.427 0.065 9 159,892 265,4