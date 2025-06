Superbike: Nicolò Bulega conquista la pole a Misano, secondo Toprak Razgatlioglu

Freccia Nicolò Bulega. Il ducatista ha conquistato la pole position nel GP di Emilia-Romagna, appuntamento numero cinque del Mondiale 2025 di Superbike in fase di svolgimento questo weekend a Misano. Prestazione maiuscola per l’italiano, il quale ha letteralmente dominato dall’inizio alla fine sbaragliando la concorrenza.

La condizione del centauro si è vista dopo i primi sei minuti, quando ha fermato il cronometro a 1:32.754, segnando così pronti-via il nuovo record della pista. Successivamente, il classe 1999 ha dovuto fare i conti con Toprak Razgatlioglu, il quale ha provato ad insidiarlo accomodandosi al comando in 1:31.856, prima di subire di nuovo il controsorpasso di Nicolò, bravissimo a chiudere i conti stampando un vigoroso 1:31.618 che è valso la settima pole position della carriera in Superbike.

Si è dovuto accontentare quindi della piazza d’onore il turco in sella alla BMW, accusando un ritardo di 0.238 precedendo un ottimo Axel Bassani (bigotta KB998), terzo a 0.719 davanti ai fratelli Sam Loews (Ducati Panigale V4R), quarto a 0.801, ed Alex Lowes (bigotta KB998 Rimini), quinto a 0.848. Bene anche Remy Gardner (Yamaha YZF R1), sesto a 0.944. Seguono il filotto di azzurri composto da Andrea Iannone (Ducati Panigale V46), settimo a +0.953, Andrea Locatelli (Yamaha YZFR1), ottavo a 1.105, Danilo Petrucci (Ducati Panigale V4R), nono a 1.038 e Yari Montella (Ducati Panigale V4R), decimo a 1.272.

Non semplice invece la prestazione di Alvaro Bautista (Ducati Panigale V4R), solo undicesimo a 1.329. Gara-1 si svolgerà alle ore 14:00. Di seguito la classifica completa.

GP EMILIA-ROMAGNA SUPERBIKE: CLASSIFICA SUPERPOLE

1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’31.618 6 166,055 274,1

2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’31.856 0.238 0.238 6 165,624 274,1

3 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’32.337 0.719 0.481 6 164,762 272,0

4 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’32.419 0.801 0.082 8 164,616 274,1

5 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’32.466 0.848 0.047 6 164,532 271,4

6 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’32.562 0.944 0.096 7 164,361 270,7

7 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1’32.571 0.953 0.009 6 164,345 275,5

8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’32.623 1.005 0.052 6 164,253 269,3

9 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’32.656 1.038 0.033 7 164,194 274,1

10 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’32.890 1.272 0.234 8 163,781 275,5

11 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’32.947 1.329 0.057 6 163,680 276,9

12 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1’33.017 1.399 0.070 7 163,557 267,3

13 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’33.168 1.550 0.151 7 163,292 270,0

14 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’33.221 1.603 0.053 6 163,199 274,1

15 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1’33.264 1.646 0.043 6 163,124 272,7

16 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’33.287 1.669 0.023 6 163,084 268,0

17 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1’33.438 1.820 0.151 6 162,820 272,7

18 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1’33.597 1.979 0.159 6 162,544 274,1

19 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’33.802 2.184 0.205 4 162,188 272,7

20 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’34.032 2.414 0.230 7 161,792 266,7

21 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’34.234 2.616 0.202 8 161,445 266,7

22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’34.385 2.767 0.151 6 161,187 270,7