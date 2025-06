Superbike, GP Emilia-Romagna 2025: programma, orari, tv, streaming

Siamo pronti per vivere l’attesissimo fine settimana del Gran Premio d’Italia, sesto appuntamento del Mondiale superbike 2025. Si gareggerà sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, e ci attenderà una tappa di estrema importanza per l’intera stagione e non solo perchè si disputerà all’interno dei nostri confini.

Arriviamo al round romagnolo con la classifica generale del campionato dedicato alle moto derivate di serie che vede Nicolò Bulega al comando con 252 punti e un margine di vantaggio di 31 lunghezze sul suo rivale per il titolo, ovvero Toprak Razgatlioglu. Terza posizione per Danilo Petrucci con 146 punti contro i 141 di Alvaro Bautista, quindi quinto Andrea Locatelli con 126.

Quale sarà il programma del weekend? Si inizierà nella giornata di venerdì 13 giugno con le prime due sessioni di prove libere per un totale di 90 minuti di lavoro in pista, quindi da sabato 14 giugno si inizierà a fare sul serio. Alle ore 11.00, infatti, sarà tempo di superpole, prima di Gara-1 delle ore 14.00. Domenica 15 giugno, invece, alle ore 11.00 toccherà alla superpole race, prima di Gara-2 delle ore 14.00 che manderà i titoli di coda al fine settimana.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio d’Italia sarà visibile su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà l’intero evento, quindi su Sky Sport 1 (201) che proporrà i momenti clou. Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili le tre manche in diretta. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di qualifiche e gare.

PROGRAMMA GP ITALIA 2025 SUPERBIKE

Venerdì 13 giugno

Ore 10.35-11.20 Prove libere 1

Ore 15.00-15.45 Prove libere 2

Sabato 14 giugno

Ore 09.00-09.20 Prove libere 3

Ore 11.00-11.15 Superpole

Ore 14.00 Gara-1

Domenica 15 giugno

Ore 09.00-09.10 Warm-up

Ore 11.00 Superpole Race

Ore 14.00 Gara-2