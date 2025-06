Superbike, addio gomme da qualifica. Michelin non le produrrà

La scorsa settimana è stato ufficialmente annunciato che Michelin diventerà il fornitore unico degli pneumatici del Mondiale Superbike. Il colosso industriale francese ha firmato un contratto che ne farà il monopolista dal 2027 al 2031, sostituendo Pirelli, che viceversa diventerà il gommista della MotoGP per lo stesso periodo. Sostanzialmente, le due aziende si scambiano di ruolo.

I transalpini hanno già cominciato a pianificare il loro impegno, dichiarando che non produrranno una mescola pensata specificatamente per le qualifiche. “Sarà l’unica cosa che cambieremo” – ha detto il responsabile delle competizioni Piero Taramasso a corsedimoto.com – “perché siamo contrari al concetto. Non dobbiamo produrre gomme da qualifica per una questione di rispetto dell’ambiente”.

“Non bisogna produrre pneumatici che durano un giro solo per poi buttarli via. La nostra filosofia è quella di privilegiare le prestazioni sulla lunga durata. Faremo come in MotoGP, produrremo una mescola morbida che potrà essere utilizzata sia in qualifica che in gara. Abbiamo battuto tutti i record nel Motomondiale, quindi non cambieremo la nostra filosofia per la Superbike”.

Si prende atto di quanto dichiarato da Taramasso, che spiega la decisione parlando di “rispetto dell’ambiente”. Lodevole, anche se – detto letteralmente fuori dai denti – il pubblico è molto meno ingenuo di come viene trattato. Perchè, sempre parlando “pane al pane e vino al vino”, l’impressione è che si tratti di una mera giustificazione, mediaticamente inattaccabile e puramente politica.

Evidentemente, Michelin non ha nessuna intenzione di impegnarsi nella ricerca su una mescola da qualifica, ritenendo che i costi per produrla non vengano in alcun modo ripagati dai benefici e che non possa avere alcuna utilità, se non quella di essere fine a sé stessa.

Dunque, addio gomma da qualifica in Superbike. Si scrive ufficialmente “rispetto dell’ambiente”, si legge (nemmeno troppo) fra le righe “non cambieremo la politica aziendale che già seguiamo in MotoGP”. Niente di male, sia chiaro, scelta legittima. Impacchettata in una comunicazione mediatica permeata però dal green-washing.