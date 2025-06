Sudafrica-Italia, Test Match rugby 2025: orario, programma, tv, streaming

Secondo test match per l’Italia di Gonzalo Quesada sabato prossimo, quando alle 17.10 al Loftus Versfeld di Pretoria sfiderà il Sudafrica. Una partita ben più dura rispetto a quella vinta nettamente contro la Namibia e una prova importante per capire quale sia il gap con le migliori nazionali al mondo.

Come ha sottolineato, infatti, Gonzalo Quesada dopo la vittoria contro la Namibia “nessuno nel gruppo pensa che ci si possa rilassare dopo questa vittoria. Il Sudafrica è tutta un’altra cosa”. Il ct azzurro dovrà fare a meno di Marco Riccioni e Leonardo Marin, entrambi usciti infortunati contro la Namibia e non recuperabili per i due test match contro gli Springboks.

La partita tra Sudafrica e Italia si giocherà sabato al Loftus Versfeld di Pretoria dalle ore 17:10. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Arena nonché in diretta streaming su SkyGo e Now Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SUDAFRICA – ITALIA

Sabato 5 luglio

Ore 17:10 Sudafrica-Italia – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA SUDAFRICA-ITALIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta live testuale: OA Sport