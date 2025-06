Su che canale vedere Sinner-Alcaraz in chiaro, Finale Roland Garros 2025: orario preciso e streaming

Quest’oggi, domenica 8 giugno, è in programma la finale del singolare maschile al Roland Garros 2025. Sul Philippe Chatrier andrà in scena la sfida stellare tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, numero uno e numero due del ranking mondiale, finalmente a confronto nell’ultimo atto di uno Slam al dodicesimo scontro diretto ufficiale nel circuito ATP.

Si preannuncia un match dal peso specifico enorme per entrambi, con in palio il quarto titolo Major per l’azzurro ed il quinto per lo spagnolo. Sinner e Alcaraz si presentano all’incontro odierno (previsto alle ore 15.00) senza aver mai perso una finale Slam in carriera, quindi inevitabilmente uno dei due è destinato a perdere la sua imbattibilità.

Il 23enne altoatesino ha già ottenuto il suo miglior risultato al Roland Garros (in passato non si era mai spinto oltre le semifinali) e ambisce al primo sigillo in quel di Parigi per fare un passo avanti verso il sogno Grande Slam, mentre il murciano classe 2003 proverà a bissare il trionfo di un anno fa. L’argento olimpico in carica è avanti 7-4 negli head to head con l’italiano, con una striscia aperta di quattro successi di fila (tra cui l’ultimo in finale a Roma).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Alcaraz, finale del Roland Garros 2025. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Nove (in chiaro) ed Eurosport 1; in diretta streaming su nove.tv, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-ALCARAZ ROLAND GARROS 2025

Domenica 8 giugno

Court Philippe-Chatier

Ore 15.00 finale: Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz

PROGRAMMA SINNER-ALCARAZ ROLAND GARROS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Nove (in chiaro), Eurosport 1.

Diretta streaming: nove.tv, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.