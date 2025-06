Startlist Giro d’Italia Next Gen 2025: Lorenzo Finn può sognare, sfida con Jarno Widar

Lorenzo Finn e Jarno Widar saranno tra le grandi stelle che parteciperanno al Giro Next Gen 2025, la corsa a tappe riservata agli Under 23 che si disputerà da domenica 15 a domenica 22 giugno lungo le strade d’Italia. I due grandi nomi della categoria dovrebbero fronteggiarsi a viso aperto per la conquista della maglia rosa.

Il ligure della Red Bull-BORA-hansgrohe (team Development) e il belga del Team Development della Lotto si sono già dati battaglia più volte nel corso della stagione durante gare di un giorno, questa volta il confronto si consumerà in una corsa a tappa dove emergeranno anche le doti di fondo. Di seguito la startlist del Giro d’Italia Next Gen 2025

STARTLIST GIRO D’ITALIA NEXT GEN 2025

1 Lotto Development Team

1. WIDAR Jarno

2. DONIE Milan

3. DRIESEN Niels

4. EEMAN Kamiel

5. TAILLIEU Aldo

DS: VAN SPEYBROECK Wesley

2 UAE Team Emirates Gen Z

11. FABRIES Ugo

12. GIAIMI Luca

14. MARIVOET Duarte

15. PERICAS Adrià

DS: NOTARI Giacomo,POLANC Jan

3 Israel Premier Tech Academy

21. MARTÍ Pau

22. GARCÍA Álvaro

23. LIMA Daniel

24. VALENTI Luke

25. VERBRUGGHE Jens

DS: DAVIDZON Lahav,PLAZA Rubén

4 Tudor Pro Cycling Team U23

31. MELOT Noé

32. DONZÉ Robin

33. MEDWAY Jackson

34. STIANSEN Jesper

35. WALLENBORN Arno

DS: ZIMINE Boris

5 MBH Bank Ballan CSB

41. NOVÁK Pavel

42. CHESINI Cesare

43. MASCIARELLI Lorenzo

44. NESPOLI Lorenzo

45. TAKÁCS Zsombor Tamás

DS: DILEO Rosa,VALOTI Gianluca

6 Decathlon AG2R La Mondiale Development Team

51. SPARFEL Aubin

52. BARHOUMI Ilian Alexandre

53. BOUSSEMAERE Louic

54. HAUGLAND Kasper

55. L’HOTE Antoine

DS: GIRAUD David,PACOT Alexandre

7 Lidl – Trek Future Racing

61. WITHEN PHILIPSEN Albert

62. FRYDKJÆR Patrick Boje

63. LEIDERT Louis

64. MILAN Matteo

65. O’BRIEN Liam

DS: ANDERSEN Sebastian,IRIZAR Markel

8 VF Group – Bardiani CSF – Faizanè

71. BIAGINI Federico

72. CONFORTI Lorenzo

73. PALETTI Luca

74. SCALCO Matteo

75. TURCONI Filippo

DS: ROSSATO Mirko

9 Team Visma | Lease a Bike Development

81. NORDHAGEN Jørgen

82. HØYDAHL Jonas Kind

83. MATTIO Pietro

84. REX Tim

85. VAN KERCKHOVE Matisse

DS: DE HAAN Sierk-Jan, WAGNER Robert

10 Petrolike

91. MACIAS Cesar

92. CISNEROS Cesar Leonel

93. GARCIA Carlos Alfonso

94. PRIETO José Juan

DS: PESCHI Andrea

11 GW Erco Shimano

101.COLORADO William

102.GARZÓN Óscar Santiago

103.GOMEZ Camilo Andres

104.QUINTERO Juan Diego

105.ZAPATA Mauricio

DS: CELY Luis Alfonso

12 Wanty – Nippo – ReUz

111.GUALDI Simone

112.DOLVEN Halvor

113.MÜLLER Tobias

114.ØRN-KRISTOFF Felix

115.PLACE Maxence

DS: VAN MELSEN Kévin

13 Biesse – Carrera – Premac

121.AGOSTINACCHIO Filippo

122.ARRIGHETTI Nicolò

123.BESSEGA Gabriele

124.BESSEGA Tommaso

125.GRUSZCZYNSKI Filip

DS: MILESI Marco, NICOLETTI Dario

14 Soudal Quick-Step Devo Team

131.SAVINO Federico

132.MUÑOZ Hodei

133.SERVRANCKX Gauthier

134.SOENENS Viktor

135.VERVENNE Jonathan

DS: HULSMANS Kevin

15 XDS Astana Development Team

141.BASSET Pierre-Henry

142.DELLE VEDOVE Alessio

143.FOFONOV Artem

144.NEGRENTE Mattia

145.ZANINI Simone

DS: SHUSHEMOIN Alexandr

16 Hagens Berman Jayco

151.RAFFERTY Adam

152.KRAMER Jesse

153.PRIVITERA Samuele

154.TAVARES Gonçalo

155.WIGGINS Ben

DS: MERCKX Axel, MOERENHOUT Koos

17 General Store – Essegibi – F.Lli Curia

161.BIEHL Kevin

162.BIONDANI Riccardo

163.CETTOLIN Matteo

164.MENGHINI Alessio

165.ROSSETTI Thomas

DS: CALOSSO Daniele, ROSOLA Paolo

18 Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente

171.PÉREZ Ciro

172.BOZICEVICH Matteo

173.BROWN Jenson Duggy

174.FANTON Giovanni

175.GIOIA Jacopo

DS: FRIZZO Maurizio

19 S.C. Padovani Polo Cherry Bank

181.BOZZOLA Mirko

182.BASSO Davide

183.BONALDO Antonio

184.MION Samuele

185.SCARSO Andrea

DS: CORROCHER Michele, KONYSHEV Dmitry

20 Aran Cucine Vejus

191.D’ORAZIO Angelo

192.CEROLI Umberto

193.DI SANTO Leonardo

194.MASCIARELLI Stefano

195.RUBIO Edwin Fabian

DS: DI ROBERTO Pasquale, POLVERE Donato

21 Bahrain Victorious Development Team

201.BORGO Alessandro

202.BORREMANS Kasper

203.DUNWOODY Seth

204.OLIVO Bryan

205.OMRZEL Jakob

DS: JENKO Robert,MATTIUSSI Alessio

22 Beltrami TSA Tre Colli

211.TOADER Alin

212.ANASTASIA Tommaso

213.FEDE Gabriel

214.KAMBERAJ Valentino

215.ROSSI Leonardo

DS: ALLEGRI Valerio,MIODINI Roberto

23 Campana Imballagi-Geo & Tex-Trentino

221.GIORNI Luca

222.CATTANI Michael

223.PIFFER Christian

224.VECCHIUTTI Francesco

225.VOLPATO Leonardo

DS: CODEN Alessandro,RESS Mattia

24 Development Team Picnic PostNL

231.PEACE Oliver

232.BUSH Jacob

233.ŠUMPÍK Pavel

234.VANHUFFEL Matteo

235.ZOMERMAAND Jurgen

DS: VAN RHEE Joey

25 EF Education – Aevolo

241.HOBBS Noah

242.GOLLIKER Joshua

243.HLADY Gavin

244.LÓPEZ Ian

245.MARÍN Miguel Ángel

DS: COULTER Johnathan,CREED Michael

26 Equipe continentale Groupama-FDJ

251.BOWER Lewis

252.DAUMAS Rémi

253.DECOMBLE Maxime

254.GRÉGOIRE Baptiste

255.ROBERTS Reef

27 Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies

261.FINN Lorenzo

262.BOICHIS Adrien

263.PUTZ Sebastian

264.THORNLEY Callum

265.TUCKWELL Luke

DS: OLABERRIA Pello

28 ASD GC Sissio Team

271.CASSANI Elia

272.LANZAROTTO Kevin

273.LAVELLI Damiano

274.LEALI Stefano

275.ZANCANELLA Devid

DS: TOFFALI Marco

29 Solme – Olmo

281.BELLETTA Dario Igor

282.COLOMBO Tommaso

283.FANTINI Christian

284.FLOCCO Alan

285.TUGNOLO Matteo

DS: BENEDET Francesco,VANIN Flavio

30 Team Hopplà

291.BRUNO Andrea Alfio

292.BURANI Edoardo

293.DAWSON Oliver

294.GIALLI Matteo

295.SALOMONE Gabrio

DS: RONCALLI Stefano

31 Team Lotto Kern-Haus PSD Bank

301.KESS Alexandre

302.ABT Cedric

303.BRENNER Mauro

304.ØXENBERG Peter

305.STORM Theodor

DS: MONREAL Florian,SCHMIDT Torsten

32 Team Technipes #inEmiliaRomagna

311.CATTANI Alessandro

312.ARCHETTI Riccardo

313.BAGNARA Luca

314.DAPPORTO Pietro

315.MARTINI Marco

DS: CALZONI Mauro, CHICCHI Francesco

33 UC Trevigiani – Energiapura Marchiol

321.MONTANARI Lorenzo

322.BAMBAGIONI Tommaso

323.FABBRO Riccardo

324.FRATICELLI Luca

325.PERANI Riccardo

DS: DE CANDIDO Rino