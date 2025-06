Startlist cronometro Giro del Delfinato 2025 oggi: orari, programma, tv, streaming

La quarta tappa dell’edizione numero 77 del Giro del Delfinato di ciclismo su strada verrà disputata oggi, mercoledì 11 giugno 2025: si tratta della cronometro individuale di 17.4 km con partenza da Charmes-sur-Rhône ed arrivo a Saint-Péray, in Francia, che dovranno affrontare i 151 corridori ancora in gara.

La partenza del primo corridore, lo sloveno Domen Novak, della UAE Team Emirates – XRG, è prevista alle ore 14.15, mentre l’arrivo dell’ultimo ciclista in gara, lo spagnolo Ivan Romeo Abad, del Movistar Team, è calcolato attorno alle ore 17.10 circa.

La diretta tv in chiaro sarà affidata a Rai Sport HD dalle 15.50, mentre la diretta tv in abbonamento sarà a cura di Eurosport 1 HD dalle 15.20. Lo streaming gratuito sarà a cura di Rai Play dalle 15.50, mentre lo streaming in abbonamento sarà affidato a discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 15.20.

CAENDARIO GIRO DEL DELFINATO 2025

Mercoledì 11 giugno – Quarta tappa: Charmes-sur-Rhône – Saint-Péray (cronometro individuale, 17.4 km)

Orario partenza primo corridore: 14:15

Orario d’arrivo ultimo corridore: 17:10 circa

PROGRAMMA GIRO DEL DELFINATO 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle ore 15.50, in abbonamento su Eurosport 1 HD dalle 15.20.

Diretta streaming: gratuita su Rai Play dalle 15.50, in abbonamento su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 15.20.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST CRONOMETRO GIRO DEL DELFINATO 2025

1 14:15:00 23 NOVAK Domen (Slovenia) UAD

2 14:16:00 116 PRICE PEJTERSEN Johan (Denmark) ADC

3 14:17:00 44 PEDERSEN Casper (Denmark) SOQ

4 14:18:00 127 WAERENSKJOLD Soren (Norway) UXM

5 14:19:00 166 HEPBURN Michael (Australia) JAY

6 14:20:00 155 LEIJNSE Enzo (Netherlands) TPP

7 14:21:00 53 GRADEK Kamil (Poland) TBV

8 14:22:00 174 ROBEET Ludovic (Belgium) COF

9 14:23:00 113 BOVEN Lars (Netherlands) ADC

10 14:24:00 122 CORT Magnus (Denmark) UXM

11 14:25:00 173 OURSELIN Paul (France) COF

12 14:26:00 13 HAGENES Per Strand (Norway) TVL

13 14:27:00 94 MACKELLAR Alastair (Australia) EFE

14 14:28:00 163 DE MARCHI Alessandro (Italy) JAY

15 14:29:00 26 SOLER Marc (Spain) UAD

16 14:30:00 64 GHEBREIGZABHIER Amanuel (Eritrea) LTK

17 14:31:00 45 REINDERINK Pepijn (Netherlands) SOQ

18 14:32:00 91 HEALY Ben (Ireland) EFE

19 14:33:00 186 PAQUOT Tom (Belgium) IWA

20 14:34:00 17 VALTER Attila (Hungary) TVL

21 14:35:00 142 ACKERMANN Pascal (Germany) IPT

22 14:36:00 95 NERURKAR Lukas (United Kingdom) EFE

23 14:37:00 106 PEDRERO Antonio (Spain) MOV

24 14:38:00 87 VINOKUROV Nicolya (Kazakhstan) XAT

25 14:39:00 74 NAESEN Oliver (Belgium) DAT

26 14:40:00 146 NEILANDS Krists (Latvia) IPT

27 14:41:00 152 COMBAUD Romain (France) TPP

28 14:42:00 32 FOSS Tobias Svendsen (Norway) IGD

29 14:43:00 117 VERMEERSCH Gianni (Belgium) ADC

30 14:44:00 34 LEONARD Michael Shea (Canada) IGD

31 14:45:00 47 VERVAEKE Louis (Belgium) SOQ

32 14:46:00 12 CAMPENAERTS Victor (Belgium) TVL

33 14:47:00 147 RAISBERG Nadav (Israel) IPT

34 14:48:00 56 TRAEEN Torstein (Norway) TBV

35 14:49:00 102 ARCAS Jorge (Spain) MOV

36 14:50:00 143 BOIVIN Guillaume (Canada) IPT

37 14:51:00 154 KOERDT Bjoern (United Kingdom) TPP

38 14:52:00 205 TRENTIN Matteo (Italy) TUD

39 14:53:00 175 TEUNS Dylan (Belgium) COF

40 14:54:00 67 THEUNS Edward (Belgium) LTK

41 14:55:00 27 WELLENS Tim (Belgium) UAD

42 14:56:00 217 VERCHER Matteo (France) TEN

43 14:57:00 114 GOGL Michael (Austria) ADC

44 14:58:00 196 THIERRY Pierre (France) ARK

45 14:59:00 42 EENKHOORN Pascal (Netherlands) SOQ

46 15:00:00 24 POLITT Nils (Germany) UAD

47 15:01:00 153 HAMILTON Christopher (Australia) TPP

48 15:02:00 206 WEISS Fabian (Switzerland) TUD

49 15:03:00 144 LOUVEL Matis (France) IPT

50 15:04:00 124 HOELGAARD Markus (Norway) UXM

51 15:05:00 192 GUERNALEC Victor (France) ARK

52 15:06:00 63 CONSONNI Simone (Italy) LTK

53 15:07:00 194 RIES Michel (Luxembourg) ARK

54 15:08:00 3 HAJEK Alexander (Austria) RBH

55 15:09:00 134 MOLARD Rudy (France) GFC

56 15:10:00 35 RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar (Spain) IGD

57 15:11:00 187 SMITH Dion Allan (New Zealand) IWA

58 15:12:00 55 STANNARD Robert (Australia) TBV

59 15:13:00 204 THALMANN Roland (Switzerland) TUD

60 15:14:00 83 MULUEBERHAN Henok (Eritrea) XAT

61 15:15:00 61 MILAN Jonathan (Italy) LTK

62 15:16:00 191 DELAPLACE Anthony (France) ARK

63 15:17:00 203 ERIKSSON Lucas (Sweden) TUD

64 15:18:00 211 TURGIS Anthony (France) TEN

65 15:19:00 37 WATSON Samuel (United Kingdom) IGD

66 15:20:00 123 EDVARDSEN-FREDHEIM Stian (Norway) UXM

67 15:21:00 185 PAGE Hugo (France) IWA

68 15:22:00 6 VAN DIJKE Mick (Netherlands) RBH

69 15:23:00 43 PARET PEINTRE Valentin (France) SOQ

70 15:24:00 104 HESSMANN Michel (Germany) MOV

71 15:25:00 193 GUERNALEC Thibault (France) ARK

72 15:26:00 62 BERNARD Julien (France) LTK

73 15:27:00 1 VAN GILS Maxim (Belgium) RBH

74 15:28:00 92 BAUDIN Alex (France) EFE

75 15:29:00 167 JUUL-JENSEN Christopher (Denmark) JAY

76 15:30:00 207 WILKSCH Hannes (Germany) TUD

77 15:31:00 115 MEURISSE Xandro (Belgium) ADC

78 15:32:00 112 BAYER Tobias (Austria) ADC

79 15:33:00 85 VAN BEKKUM Darren (Netherlands) XAT

80 15:34:00 33 LAURANCE Axel (France) IGD

81 15:35:00 103 GUERREIRO Ruben (Portugal) MOV

82 15:36:00 133 CAVAGNA Remi (France) GFC

83 15:37:00 165 HELLEMOSE Asbjorn (Denmark) JAY

84 15:38:00 162 BOUWMAN Koen (Netherlands) JAY

85 15:39:00 7 ZWIEHOFF Ben (Germany) RBH

86 15:40:00 22 NARVAEZ Jhonatan (Ecuador) UAD

87 15:41:00 213 DOUBEY Fabien (France) TEN

88 15:42:00 181 MEINTJES Louis (South Africa) IWA

89 15:43:00 184 DE POOTER Dries (Belgium) IWA

90 15:44:00 65 SKUJINS Toms (Latvia) LTK

91 15:45:00 82 FEDOROV Yevgeniy (Kazakhstan) XAT

92 15:46:00 183 BONNEU Kamiel (Belgium) IWA

93 15:47:00 195 ROULAND Louis (France) ARK

94 15:48:00 15 KUSS Sepp (USA) TVL

95 15:49:00 156 MARTINEZ HUERTAS Guillermo Juan (Colombia) TPP

96 15:50:00 73 LABROSSE Jordan (France) DAT

97 15:51:00 81 HIGUITA GARCIA Sergio Andres (Colombia) XAT

98 15:52:00 25 SIVAKOV Pavel (France) UAD

99 15:53:00 137 RUSSO Clement (France) GFC

100 15:54:00 105 MUHLBERGER Gregor (Austria) MOV

101 15:55:00 171 BUCHMANN Emanuel (Germany) COF

102 15:56:00 125 KRON Andreas (Denmark) UXM

103 15:57:00 51 MARTINEZ Lenny (France) TBV

104 15:58:00 212 BURGAUDEAU Mathieu (France) TEN

105 15:59:00 2 FISHERBLACK Finn (New Zealand) RBH

106 16:00:00 121 JOHANNESSEN Tobias (Norway) UXM

107 16:01:00 46 SCHACHMANN Maximilian (Germany) SOQ

108 16:02:00 215 JEGAT Jordan (France) TEN

109 16:03:00 132 BRAZ AFONSO Clement (France) GFC

110 16:04:00 93 CHAVES Jhoan Esteban (Colombia) EFE

111 16:05:00 176 THOMAS Benjamin (France) COF

112 16:06:00 54 HAIG Jack (Australia) TBV

113 16:07:00 151 BARDET Romain (France) TPP

114 16:08:00 201 RONDEL Mathys (France) TUD

115 16:09:00 96 RYAN Archie (Ireland) EFE

116 16:10:00 76 SEIXAS Paul (France) DAT

117 16:11:00 97 VALGREN Michael (Denmark) EFE

118 16:12:00 216 LATOUR Pierre (France) TEN

119 16:13:00 66 STUYVEN Jasper (Belgium) LTK

120 16:14:00 131 MARTIN GUYONNET Guillaume (France) GFC

121 16:15:00 135 PENHOET Paul (France) GFC

122 16:16:00 52 BUITRAGO Santiago (Colombia) TBV

123 16:17:00 36 SHEFFIELD Magnus (USA) IGD

124 16:18:00 14 JORGENSON Matteo (USA) TVL

125 16:19:00 72 ARMIRAIL Bruno (France) DAT

126 16:20:00 31 RODRIGUEZ Carlos (Spain) IGD

127 16:21:00 16 TULETT Ben (United Kingdom) TVL

128 16:22:00 157 POOLE Max (United Kingdom) TPP

129 16:23:00 71 BERTHET Clement (France) DAT

130 16:24:00 101 MAS Enric (Spain) MOV

131 16:25:00 145 LUTSENKO Alexey (Kazakhstan) IPT

132 16:26:00 141 STEWART Thomas Jake (United Kingdom) IPT

133 16:27:00 75 PARET PEINTRE Aurelien (France) DAT

134 16:28:00 86 VELASCO Simone (Italy) XAT

135 16:29:00 5 PITHIE Laurence (New Zealand) RBH

136 16:30:00 197 VENTURINI Clement (France) ARK

137 16:31:00 214 JEANNIERE Emilien (France) TEN

138 16:32:00 77 TRONCHON Bastien (France) DAT

139 16:33:00 41 EVENEPOEL Remco (Belgium) SOQ

140 16:34:00 164 FOLDAGER Anders (Denmark) JAY

141 16:35:00 11 VINGEGAARD Jonas (Denmark) TVL

142 16:36:00 57 WRIGHT Alfred (United Kingdom) TBV

143 16:37:00 21 POGACAR Tadej (Slovenia) UAD

144 16:38:00 126 LEKNESSUND Andreas (Norway) UXM

145 16:39:00 136 ROLLAND Brieuc (France) GFC

146 16:40:00 161 DUNBAR Edward (Ireland) JAY

147 16:41:00 111 VAN DER POEL Mathieu (Netherlands) ADC

148 16:42:00 4 LIPOWITZ Florian (Germany) RBH

149 16:43:00 84 TEJADA Harold (Colombia) XAT

150 16:44:00 182 BARRE Louis (France) IWA

151 16:45:00 107 ROMEO ABAD Ivan (Spain) MOV