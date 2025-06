Startlist cronometro Campionati Italiani ciclismo 2025: orari, tv, programma, streaming

Giovedì 26 giugno (a partire dalle ore 11.30) andrà in scena la cronometro dei Campionati Italiani 2025 di ciclismo. La prova contro il tempo che assegnerà la maglia tricolore si snoderà lungo un percorso completamente pianeggiante di 28 km da Morsano al Tagliamento a San Vito al Tagliamento. In Friuli Venezia Giulia verrà incoronato lo specialista di punta del Bel Paese nella sfida contro le lancette, sulla pedana del via si presenteranno diciotto atleti.

Il favorito d’obbligo della vigilia è Filippo Ganna, già due volte Campione del Mondo a cronometro e proprietario della maglia tricolore. Il fuoriclasse piemontese scatterà per ultime (alle ore 12.04) e non dovrà fare i conti con Edoardo Affini, Campione d’Europa che ha rinunciato a questa gara in vista del Tour de France. Alberto Bettiol, Filippo Baroncini, Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero punteranno al podio insieme a Manlio Moro e a Giulio Pellizzari.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, la startlist della cronometro dei Campionati Italiani di ciclismo. Non è prevista una copertura tv e/o streaming dell’evento in diretta, sarà garantita una sintesi in differita su RaiSportHD a partire dalle ore 22.25.

CALENDARIO CRONOMETRO CAMPIONATI ITALIANI 2025

Giovedì 26 giugno

Ore 11.30 Partenza primo corridore

Ore 12.35 circa Arrivo ultimo corridore

PROGRAMMA CRONOMETRO CAMPIONATI ITALIANI: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Differita tv: una sintesi su RaiSportHD dalle ore 22.25.

STARTLIST CRONOMETRO CAMPIONATI ITALIANI 2025

19 RICCARDO LUCCA (ITA) TEAM KARGAC CYCLING ME 11:30:00.00

18 ZURLO MATTEO (ITA) A.S.D. S.C. PADOVANI 2 ME 11:32:00.00

17 RACCAGNI GABRIELE (ITA) TEAM POLTI VISIT MALTA 3 ME 11:34:00.00

16 FORTIN FILIPPO (ITA) SOLUTION TECH VINI FANTINI 4 ME 11:36:00.00

15 RACCAGNI NOVIERO ANDREA (ITA) SOUDAL QUICK STEP 5 ME 11:38:00.00

14 TONELLI ALESSANDRO (ITA) TEAM POLTI VISIT MALTA 6 ME 11:40:00.00

13 MENCINI TOMMASO (ITA) SOLUTION TECH VINI FANTINI 7 ME 11:42:00.00

12 MAESTRI MIRCO (ITA) TEAM POLTI VISIT MALTA 8 ME 11:44:00.00

11 GAROFOLI GIAN MARCO (ITA) SOUDAL QUICK STEP 9 ME 11:46:00.00

9 PELLIZZARI GIULIO (ITA) RED BULL BORA HANSGROHE 10 ME 11:48:00.00

8 MORO MANLIO (ITA) MOVISTAR 11 ME 11:50:00.00

7 CATTANEO MATTIA (ITA) SOUDAL QUICK STEP 12 ME 11:52:00.00

6 SOBRERO MATTEO (ITA) RED BULL BORA HANSGROHE 13 ME 11:54:00.00

5 FRIGO MARCO (ITA) ISRAEL PREMIER TECH 14 ME 11:56:00.00

4 MILESI LORENZO (ITA) MOVISTAR 15 ME 11:58:00.00

3 BETTIOL ALBERTO (ITA) XDS ASTANA TEAM 16 ME 12:00:00.00

2 BARONCINI FILIPPO (ITA) UAE TEAM EMIRATES XRG 17 ME 12:02:00.00

1 GANNA FILIPPO (ITA) INEOS GRANADIER 18 ME 12:04:00.00