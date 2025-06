Squeo-Opetaia oggi, Mondiale boxe pesi cruiser 2025: orario, tv, programma, streaming

C’è in palio il titolo mondiale dei pesi cruiser quest’oggi a Gold Coast, in Australia. E c’è anche Jai Opetaia, l’uomo che vuole fare di tutte le cinture della categoria un sol boccone prima o poi. Nel prima, però, un italiano proverà a impedirglielo: Claudio Squeo.

Una missione difficilissima, quella del trentaquattrenne nato a Terlizzi, ma che ha in Molfetta la città nella quale ha realmente tutto, e che lo tiferà senza riserve in quella che è una giornata storica. Il sogno è quello di ribaltare un destino che pare già scritto secondo molti, ma le notti (che poi qui sono i pomeriggi) di boxe concedono spazio a qualsiasi opzione. E lui lo sa bene, avendo pure preparato meticolosamente il combattimento.

L’appuntamento è per domenica 8 giugno all’ora di pranzo italiana in una riunione che inizia alle ore 11:00. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Squeo-Opetaia, Mondiale IBF dei pesi cruiser. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming su DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SQUEO-OPETAIA, MONDIALE IBF PESI CRUISER OGGI

Domenica 8 giugno

Ore 14:00 circa Jai Opetaia vs Claudio Squeo – Diretta streaming su DAZN

SOTTOCLOU dalle ore 11:00

Conor Wallace vs Dylan Colin

Tyler Blizzard vs Rocky Ogden

Daniel Keating vs Blake Minto

Max McIntyre vs Ricaia Warren

PROGRAMMA SQUEO-OPETAIA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.