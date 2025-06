Sport in tv oggi (sabato 7 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 7 giugno ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sugli Europei di ginnastica ritmica, dove andranno in scena le finali del concorso generale: Sofia Raffaeli e le rinnovate Farfalle andranno a caccia delle medaglie nell’unica gara presente anche alle Olimpiadi. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con qualifiche e Sprint Race del GP di Aragon per la MotoGP.

Da seguire anche la gara-4 della semifinale scudetto di basket tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, mentre al Roland Garros si disputerà la finale del singolare femminile. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con Giro di Slovenia e Tour of Britain femminile, spazio anche alla Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, mountain bike e canoa slalom.

Proseguono la Nations League di volley femminile e le qualificazioni ai Mondiali di calcio, in serata Ivan Zucco incrocerà Callum Simpson per il titolo europeo dei pesi supermedi. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 7 giugno, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 7 luglio

01.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Serbia-Giappone (diretta streaming su VBTV)

02.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Cechia-USA (diretta streaming su VBTV)

06.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Indonesia Open (diretta streaming su BWF Tv)

07.30 GOLF (DP World Tour) – KLM Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.30)

08.00 TIRO CON L’ARCO (Coppa del Mondo) – Ricurvo maschile/femminile, turni preliminari (non è prevista diretta tv/streaming)

08.30 GINNASTICA RITMICA (Europei) – Concorso generale individuale, finale (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

08.40 MOTO3 – GP Aragon, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Turchia-Polonia (diretta streaming su VBTV, DAZN)

09.05 RALLY – Rally di Sardegna, sei prove speciali (diretta streaming su Rai Play Sport 1 dalle ore 09.00 alle ore 10.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00; diretta streaming integrale su DAZN)

09.05 RUGBY (Super Rugby) – Chiefs-Blues (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.25 MOTO2 – GP Aragon, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.40 TIRO CON L’ARCO (Coppa del Mondo) – Compound misto/femminile, finali (diretta streaming su Archery+)

10.10 MOTOGP – GP Aragon, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.25 CANOA SLALOM (Coppa del Mondo) – C1 maschile/femminile a La Seu D’Urgell, batterie (diretta streaming sul canale YouTube Planet Canoe)

10.30 CICLISMO – Giro di Slovenia, quarta tappa: Maribor-Golte (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 13.00; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 13.00)

10.50 MOTOGP – GP Aragon, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

11.35 RUGBY (Super Rugby) – Brumbies-Hurricanes (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.45 CICLISMO FEMMINILE – Volta Catalogna, seconda tappa: Bagà-Coll de Pal (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 12.30)

12.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Boulder maschile a Praga, semifinale (diretta streaming su Discovery+)

12.00 MOTORSPORT (EWC) – 8 Ore di Spa moto endurance (diretta tv su Eurosport 2 fino alle ore 13.00 e dalle ore 17.00; diretta streaming integrale su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN fino alle ore 13.00 e dalle ore 17.00)

12.10 CICLISMO FEMMINILE – Anversa Port Epic (non è prevista diretta tv/streaming)

12.15 CICLISMO FEMMINILE – Tour of Britain, terza tappa: Kelso-Kelso (diretta streaming su Discovery+)

12.15 BASKET 3X3 (Qualificazioni Europei maschili) – Italia-Germania (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

12.30 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – Downhill a Leogang, juniores femminile (diretta streaming su Discovery+)

12.50 MOTO3 – GP Aragon, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

13.00 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – Downhill a Leogang, juniores maschile (diretta streaming su Discovery+)

13.00 GOLF (PGA Tour) – Canadian Open, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 22.55; diretta streaming integrale su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 22.55)

13.05 TIRO CON L’ARCO (Coppa del Mondo) – Compound maschile/femminile, semifinali e finale (diretta streaming su Archery+)

13.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Cina-Francia (diretta streaming su VBTV)

13.45 MOTO2 – GP Aragon, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

14.00 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – Downhill a Leogang, elite femminile (diretta streaming su Discovery+)

14.00 CANOA SLALOM (Coppa del Mondo) – C1 maschile/femminile a La Seu D’Urgell, finali (diretta streaming sul canale YouTube Planet Canoe)

14.00 VELA – Europei 49er e Nacra 17 (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 BASKET 3X3 (Qualificazioni Europei femminili) – Italia-Israele (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

15.00 MOTOGP – GP Aragon, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 TENNIS – Roland Garros, finale singolare femminile: Sabalenka vs Gauff (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.00 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – Downhill a Leogang, elite maschile (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.00 CALCIO (Qualificazioni Mondiali) – Bosnia Erzegovina-San Marino (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CANOA DISCESA (Europei) – Discesa sprint a Mezzana (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 15.15; diretta streaming su Rai Play Sport 2)

15.30 FOOTBALL AMERICANO (IFL, quarti di finale) – Varese-Parma (diretta streaming su DAZN)

15.35 MOTOCROSS (MX2) – GP Lettonia, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

15.35 BASKET 3X3 (Qualificazioni Europei femminili) – Italia-Lituania (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

15.45 RUGBY (United Rugby Championship, semifinale) – Leinster-Glasgow (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 GINNASTICA RITMICA (Europei) – Concorso generale per gruppi (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 16.35; diretta streaming su Rai Play Sport 3)

16.25 MOTOCROSS (MXGP) – GP Lettonia, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

17.00 FOOTBALL AMERICANO (IFL, quarti di finale) – Legnano-Torino (diretta streaming su DAZN)

17.25 BASKET 3X3 (Qualificazioni Europei maschili) – Italia-Portogallo (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

17.55 BASKET 3X3 (Qualificazioni Europei femminili) – Italia-Slovenia (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

Secondo match dalle ore 15.00 TENNIS – Roland Garros, finale doppio maschile: Granollers/Zeballos vs Salisbury/Skupski (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 CALCIO (Qualificazioni Mondiali) – Andorra-Inghilterra (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Qualificazioni Mondiali) – Malta-Lituania (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 PALLAMANO (Serie A, finale scudetto) – Gara-2: Conversano-Merano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.15 RUGBY (United Rugby Championship, semifinale) – Bulls-Sharks (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Germania-Brasile (diretta streaming su VBTV, DAZN)

18.30 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Boulder maschile a Praga, finale (diretta streaming su Discovery+)

20.00 BOXE – Riunione a Barnsley, main event: Europeo pesi supermedi, Zucco vs Simpson (diretta streaming su DAZN)

20.20 EQUITAZIONE – Global Champions Tour salto ostacoli a Cannes (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 21.00; diretta streaming su Discovery+, DAZN; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 21.00)

20.45 CALCIO (Qualificazioni Mondiali) – Albania-Serbia (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Qualificazioni Mondiali) – Due partite: Austria-Romania, Finlandia-Olanda (in formato diretta gol su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 BASKET (Serie A, semifinale scudetto) – Gara-4: Olimpia Milano-Virtus Bologna (diretta tv su Eurosport 2, DMAX; diretta streaming su dmax.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 HOCKEY PISTA (Serie A, finale scudetto) – Gara-3: Trissino-Lodi (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

21.15 CALCIO (Serie C, finale di ritorno playoff promozione) – Pescara-Ternana (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

21.30 VELA – SailGP a New York, prima giornata (diretta streaming sul canale YouTube di SailGP)

22.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Canada-Giappone (diretta streaming su VBTV)

22.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Corea del Sud-Cechia (diretta streaming su VBTV)

