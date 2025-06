Sport in tv oggi (sabato 14 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 14 giugno ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche del GP del Canada di F1 e le qualifiche e la gara-1 del GP di Emilia-Romagna per la Superbike. Gli amanti di ciclismo potranno gustarsi Giro del Delfinato e Giro di Svizzera femminile. Proseguono i Mondiali di judo e iniziano gli Europei di scherma a Genova.

Alle ore 16.00 scatterà la mitica 24 Ore di Le Mans. Andranno in scena le semifinali dei vari tornei di tennis della settimana con Cocciaretto in campo a ‘s-Hertogenbosch. Ampio spazio alla Coppa del Mondo di canottaggio, nuoto artistico, arrampicata sportiva, nuoto di fondo, tiro a segno, canoa slalom. Da seguire anche gli US Open di golf, i Mondiali 470 per la vela e la Nations League di volley.

In serata l’Italia affronterà la Slovacchia agli Europei Under 21 di calcio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 14 giugno, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 14 giugno

02.00 VOLLEY (Nations League) – Italia-Francia (diretta streaming su VBTV, DAZN)

02.00 VOLLEY (Nations League) – Iran-Slovenia (diretta streaming su VBTV)

05.00 NUOTO ARTISTICO – Solo free maschile a Xian (diretta streaming su World Aquatics Tv)

07.00 NUOTO ARTISTICO – Duo free femminile a Xian (diretta streaming su World Aquatics Tv)

09.00 SCHERMA (Europei) – Fioretto femminile e sciabola maschile, fasi preliminari (diretta streaming sul canale YouTube della FIE)

09.00 VOLLEY (Nations League) – Cina-Olanda (diretta streaming su VBTV)

09.00 SUPERBIKE – GP Emilia-Romagna, prove libere 3 (non è prevista diretta tv/streaming)

09.05 RUGBY (Super Rugby, semifinale) – Chiefs-Brumbies (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Boulder femminile a Berna, semifinale (diretta streaming su Discovery+)

10.00 NUOTO ARTISTICO – Duo misto tecnico a Xian (diretta streaming su World Aquatics Tv)

11.00 SUPERBIKE – GP Emilia-Romagna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.00 JUDO – Mondiali, fasi eliminatorie: 52 kg femminile e 66 kg maschile (diretta streaming su Judo Tv)

11.00 CICLISMO FEMMINILE – Giro dei Pirenei, seconda tappa: Trie sur Baise-Col du Soulor (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 14.00)

11.00 TENNIS – WTA 250 ‘s-Hertogenbosch, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis dalle ore 11.00 alle ore 14.30; diretta tv su Suprtennis in alternanza con il torneo di Londra; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW). Cocciaretto-Ruse (secondo match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 12.30)

11.15 CANOA SLALOM (Coppa del Mondo) – Canoa femminile a Pau, batterie (diretta streaming sul canale YouTube di Planet Canoe)

11.50 CICLISMO FEMMINILE – Dwars door het Hageland (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 14.45)

12.00 MOTORSPORT (WEC) – 24 Ore di Le Mans, warm-up (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.00 NUOTO DI FONDO (Coppa del Mondo) – 10 km maschile a Setubal (diretta streaming su World Aquatics Tv)

12.00 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Carabina 10 metri a squadre miste (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

12.00 TENNIS – ATP 250 Stoccarda, semifinali (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 13.45; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

12.10 CICLISMO – Giro del Delfinato, settima tappa: Grand Algueblanche-Valeminier 1800 (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 14.35; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 15.00; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 14.35; diretta streaming su Rai Play dalle ore 15.00)

12.15 CANOTTAGGIO – Coppa del Mondo a Varese, semifinali (non è prevista diretta tv/streaming)

12.20 CANOA SLALOM (Coppa del Mondo) – Canoa maschile a Pau, batterie (diretta streaming sul canale YouTube di Planet Canoe)

12.30 PADEL – Italia Major, semifinali (diretta tv su Sky Sport 252; diretta tv su Sky Sport Max dalle ore 14.45 alle ore 17.00; diretta tv su Sky Sport Tennis dalle ore 19.00; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.50 CICLISMO FEMMINILE – Giro di Svizzera, terza tappa: Oberkirch-Kuessnacht (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 13.50)

13.00 VOLLEY (Nations League) – Turchia-Polonia (diretta streaming su VBTV)

13.00 NUOTO ARTISTICO – Team free a Xian (diretta streaming su World Aquatics Tv)

14.00 SUPERBIKE – GP Emilia-Romagna, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

14.00 VELA – Mondiali 470 (non è prevista diretta tv/streaming)

14.15 CICLISMO – Dwars door het Hageland (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 16.35; diretta streaming su Discovery+ dalle ore 14.45; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 16.35)

14.30 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Pistola 10 metri a squadre miste (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

14.30 TENNIS – ATP 250 ‘s-Hertogenbosch, semifinali (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

14.30 TENNIS – WTA 500 Londra, semifinali (diretta tv su Sky Sport 251; diretta tv su Supertennis in alternanza con il torneo di ‘s-Hertogensbosch; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW)

15.00 VOLLEY (Nations League) – Ucraina-Brasile (diretta streaming su VBTV)

15.00 GOLF – US Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CANOA SLALOM (Coppa del Mondo) – Canoa femminile a Pau, finale (diretta streaming sul canale YouTube di Planet Canoe)

15.15 BMX – Coppa del Mondo a Sarrians, prima giornata (diretta streaming su Discovery+)

15.30 ATLETICA – Campionati Italiani Societari, prima giornata (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 16.35 alle ore 17.40; diretta streaming su Rai Play Sport 1 dalle ore 15.30 alle ore 17.40)

15.35 CANOTTAGGIO – Coppa del Mondo a Varse (diretta streaming su Rai Play Sport 2)

15.45 CANOA SLALOM (Coppa del Mondo) – Canoa maschile a Pau, batterie (diretta streaming sul canale YouTube di Planet Canoe)

16.00 MOTORSPORT (WEC) – 24 Ore di Le Mans, gara (diretta tv su Eurosport 1 fino alle ore 20.45 e dalle ore 22.40; diretta streaming integrale su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN fino alle ore 20.45 e dalle ore 22.40)

16.00 PALLANUOTO (Mondiali Under 20) – Italia-Grecia (diretta streaming su World Aquatics Tv)

17.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Boulder femminile a Berna, finale (diretta streaming su Discovery+)

18.00 EQUITAZIONE – Global Champions Tour di salto a ostacoli a Saint-Tropez (diretta streaming su Discovery+, DAZN)

18.00 JUDO – Mondiali, Final Block: 52 kg femminile e 66 kg maschile (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Sky Go, NOW, Judo Tv)

18.00 CALCIO (Europei Under 21) – Spagna-Romania (diretta streaming su UEFA Tv)

18.00 RUGBY (United Rugby Championship, finale) – Leinster-Bulls (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 PATTINAGGIO A ROTELLE (Coppa del Mondo) – International Series a Reggio Emilia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

18.00 NUOTO DI FONDO (Coppa del Mondo) – 10 km femminile a Setubal (diretta streaming su World Aquatics Tv)

18.15 SCHERMA (Europei) – Fioretto femminile e sciabola maschile, finali (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

18.30 F1 – GP Canada, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 VOLLEY (Nations League) – USA-Slovenia (diretta streaming su VBTV)

18.30 TRIATHLON – T100 Triathlon World Tour a Vancouver (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 BASKET (Serie A, finale scudetto) – Gara-2: Virtus Bologna-Brescia (diretta tv su Eurosport 1, DMAX, Nove; diretta streaming su dmax.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Europei Under 21) – Italia-Slovacchia (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

21.00 CALCIO (Europei Under 21) – Due partite: Francia-Georgia, Portogallo-Polonia (diretta streaming su UEFA Tv)

22.00 F1 – GP Canada, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 23.30; differita streaming su tv8.it dalle ore 23.30)

22.30 VOLLEY (Nations League) – Canada-Francia (diretta streaming su VBTV)

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI SCHERMA DALLE 9.00

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI JUDO DALLE 11.00

LA DIRETTA LIVE DI SUPERPOLE E GARA-1 DI SUPERBIKE ALLE 11.00 E ALLE 14.00

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DEL DELFINATO DALLE 12.10

LA DIRETTA LIVE DELLA 24 ORE DI LE MANS DALLE 16.00

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 18.30 E 22.00

LA DIRETTA LIVE DI VIRTUS BOLOGNA-BRESCIA DI BASKET DALLE 20.30