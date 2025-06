Sport in tv oggi (mercoledì 4 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Mercoledì 4 giugno ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con il Roland Garros, il volley femminile con la Nations League, la ginnastica ritmica con gli Europei, il basket con la Serie A, e tanto altro ancora.

Nell’undicesima giornata del Roland Garros 2025 di tennis si concluderanno i quarti di finale dei tabelloni principali di singolare, maschile e femminile, e di doppio, maschile e femminile, infine si disputeranno entrambe le semifinali del torneo di doppio misto.

Scenderanno in campo in casa Italia Jannik Sinner nei quarti di finale del singolare maschile, nei quali sarà opposto al kazako Alexander Bublik, e Sara Errani ed Andrea Vavassori nelle semifinali del doppio misto, dove affronteranno la cinese Zhang Shuai ed il salvadoregno Marcelo Arevalo.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 4 giugno

05.30 Volley femminile, Nations League: Francia-Turchia – VBTV

09.00 Volley femminile, Nations League: Thailandia-Polonia – VBTV

09.30 Vela, Europei 49er, 49erFX, Nacra 17: regate – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Nuoto artistico, Europei: finale duo libero – Rai Sport HD, Rai Play, Eurovision Sport

11.00 Tennis, Roland Garros (Quarti di finale singolare maschile: 3° match dalle 11.00 Sinner – Bublik. Semifinali doppio misto: 4° match dalle 11.00 Errani / Vavassori – Zhang / Arevalo) – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

11.00 Ginnastica ritmica, Europei: 1a giornata, squadre junior – Gymtv.online

11.30 Nuoto artistico, Europei: finale duo misto libero – Rai Sport HD, Rai Play, Eurovision Sport

11.45 Ciclismo, Giro di Slovenia: 1a tappa, Piran-Škofljica (170.6 km) – 13.30 Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW

13.30 Volley femminile, Nations League: Cina-Belgio – VBTV

17.00 Nuoto artistico, Europei: finale team tecnico – Rai Sport HD, Rai Play, Eurovision Sport

17.00 Volley femminile, Nations League: Paesi Bassi-Giappone – DAZN, VBTV

19.00 Volley femminile, Nations League: Italia-USA – DAZN, VBTV

20.45 Basket, Serie A: Brescia-Trapani – DAZN, DMAX, Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Nations League: semifinali, Germania-Portogallo – TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, tv8.it, Sky Go, NOW

22.00 Volley femminile, Nations League: Repubblica Dominicana-Serbia – DAZN, VBTV

22.30 Volley femminile, Nations League: Cechia-Brasile – VBTV

01.30 giovedì 5 giugno Volley femminile, Nations League: Bulgaria-Canada – VBTV

02.00 giovedì 5 giugno Volley femminile, Nations League: Corea del Sud-Germania – VBTV

