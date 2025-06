Sport in tv oggi (mercoledì 25 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 25 giugno, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulla Nations League di volley con l’Italia che sfiderà la Polonia in un confronto di alto livello, in cui gli azzurri vorranno far vedere di essere all’altezza della situazione contro i campioni d’Europa in carica. Fefè De Giorgi si aspetta dai suoi ragazzi una risposta caratteriale.

In primo piano i tanti tornei di tennis sull’erba, in avvicinamento a Wimbledon. Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci saranno impegnati a Eastbourne, mentre Giulio Zeppieri e Lucrezia Stefanini saranno alle prese col secondo turno di qualificazione dei Championships a Londra, cercando di entrare nel main draw. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, mercoledì 25 giugno, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 25 giugno

03.00 Calcio, Mondiale per club 2025: Esperance Tunisi vs Chelsea – Diretta streaming su DAZN.

03.00 Calcio, Mondiale per club 2025: Los Angeles vs FC Flamengo – Diretta streaming su DAZN.

06.40 Basket femminile, Mondiali 3×3 2025: Italia vs Australia – Diretta streaming sul canale Youtube di FIBA Basketball.

08.30 Basket femminile, Mondiali 3×3 2025: Italia vs Polonia – Diretta streaming sul canale Youtube di FIBA Basketball.

08.30 Tuffi, Europei giovanili 2025: terza giornata (sessione mattutina) – Diretta streaming su European Aquatics Tv.

09.00 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo 2025 a Innsbruck (Austria): boulder uomini qualificazione – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Badminton, Italian Open 2025: prima giornata – Diretta streaming su badmintoneurope.tv.

09.00 Nuoto artistico, Europei giovanili 2025: preliminari solo libero femminile – Diretta streaming su European Aquatics Tv.

10.45 Vela, Kieler Woche 2025: Medal Races – Diretta streaming sul canale Youtube di Kieler Woche.

11.00 Snooker, British Open 2025: qualificazioni – Diretta streaming su Discovery+.

11.30 Tennis, WTA Bad Homburg 2025: ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201) dalle 11.30 alle 16.30, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW, supetennnis.tv e SuperTennix.

12.00 Tennis, WTA Eastbourne 2025: ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201) dalle 11.30 alle 16.30, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW, supetennnis.tv e SuperTennix.

12.00 Tennis, Wimbledon 2025: secondo turno di qualificazioni uomini – Nessuna copertura in tv e in streaming.

(Zeppieri vs Jubb 2° match e inizio programma alle 12.00)

12.00 Tennis, Wimbledon 2025: secondo turno di qualificazioni donne – Nessuna copertura in tv e in streaming.

(Stefanini vs Valentova 4° match e inizio programma alle 12.00)

12.00 Tennis, ATP Eastboune 2025: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 11.30 alle 16.30, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sonego vs Humbert 1° match e inizio programma alle 12.00; Bellucci vs Harris 2° match e inizio programma alle 12.00)

13.00 Tennis, ATP Maiorca 2025: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 11.30 alle 16.30, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

15.00 Tuffi, Europei giovanili 2025: terza giornata (sessione pomeridiana) – Diretta streaming su European Aquatics Tv.

16.30 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo 2025 a Innsbruck (Austria): boulder donne qualificazione – Nessuna copertura tv/streaming.

16.30 Basket femminile, Europei 2025: Spagna vs Repubblica Ceca – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

17.00 Nuoto artistico, Europei giovanili 2025: preliminari doppio libero – Diretta streaming su European Aquatics Tv.

18.00 Calcio, Europei U21 2025: Inghilterra vs Olanda – Diretta tv su RaiSport HD.

19.30 Volley, Nations League 2025: Italia vs Polonia – Diretta streaming su DAZN e VBTV.

19.30 Basket femminile, Europei 2025: Belgio vs Germania – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.00 Pentathlon, Mondiali giovanili 2025: seconda giornata – Diretta streaming su UIPM Tv.

21.00 Calcio, Mondiale per club 2025: Borussia Dortmund vs Ulsan – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Mondiale per club 2025: Mamelodi vs Fluminense – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Europei U21 2025: Germania vs Francia – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-HUMBERT DALLE 12.00

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-POLONIA DI VOLLEY DALLE 19.30