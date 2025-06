Sport in tv oggi (martedì 3 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 3 giugno, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul Roland Garros. Iniziano oggi i quarti di finale. Andranno in scena i match della parte alta del tabellone femminile e della parte bassa di quello maschile. Lorenzo Musetti sarà in campo e affronterà l’americano Frances Tiafoe, mettendo nel mirino la qualificazione alle semifinali a Parigi.

In primo piano il calcio femminile con la disputata dell’ultima giornata di incontri della fase a gironi di Nations League. L’Italia di Andrea Soncin sfiderà in trasferta il Galles e i tre punti saranno fondamentali per confermarsi in Lega A ed evitare gli spareggi. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 3 giugno, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Martedì 3 giugno

10.00 Nuoto artistico, Europei 2025: seconda giornata (finali solo libero uomini e donne) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

11.00 Vela, Europei 49er / Nacra17 2025: prima giornata – Diretta streaming sul canale Youtube 49er Sailing.

11.00 Tennis, Roland Garros 2025: quarti di finale singolare femminile e maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

(Musetti vs Tiafoe 3° match e inizio programma alle 11.00)

11.00 Tennis, Roland Garros 2025: quarti di finale doppio femminile – Diretta streaming su Discovery+.

(Errani/Paolini vs Kudermetova/Mertens 1° match e inizio programma alle 11.00)

17.00 Nuoto artistico, Europei 2025: seconda giornata (finale Team free) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

19.30 Calcio femminile, Nations League 2025: Galles vs Italia – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

