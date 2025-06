Sport in tv oggi (lunedì 30 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 30 giugno, si preannuncia una giornata abbastanza soft per inaugurare la nuova settimana dopo un weekend molto intenso. Nella notte italiana scendono in campo gli azzurri del volley a Chicago per sfidare i padroni di casa statunitensi nel match che chiude il programma della seconda settimana della regular season di Nations League.

A Londra si accendono i riflettori su Wimbledon per la prima giornata di main draw, con la bellezza di sette tennisti italiani impegnati sull’erba dell’All England Club. Debutto nel tabellone principale per la finalista della passata edizione Jasmine Paolini, mentre in campo maschile vedremo in azione Mattia Bellucci, Fabio Fognini (sul centrale contro il campione in carica Carlos Alcaraz), Luciano Darderi, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Giulio Zeppieri.

Cominciano nel frattempo a Caorle i Campionati Europei Under 20 di lotta, mentre in serata si terrà l’ottavo di finale tra Inter e Fluminense al Mondiale per club di calcio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 30 giugno, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 30 giugno

2.30 Volley, Nations League: Stati Uniti-Italia – Diretta streaming su DAZN e VBTV

10.30 Lotta, Europei U20: prima giornata – Diretta streaming su UWW+

12.00 Tennis, Wimbledon: primo turno (1° match sul Court 16 Mattia Bellucci-Oliver Crawford; 1° match sul centrale alle 14.30 Fabio Fognini-Carlos Alcaraz; 2° match sul Court 5 Luciano Darderi-Roman Safiullin; 3° match sul Court 2 Jasmine Paolini-Anastasija Sevastova; 3° match sul Court 3 Matteo Berrettini-Kamil Majchrzak; 4° match sul Court 6 Matteo Arnaldi-Botic van de Zandschulp; 4° match sul Court 7 Giulio Zeppieri-Shintaro Mochizuki) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253, Sky Sport 254, Sky Sport 255 e Sky Sport 256; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Mondiale per club: Inter-Fluminense (ottavi di finale) – Diretta tv su Canale 5; live streaming su Mediaset Infinity e DAZN