Sport in tv oggi (lunedì 23 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Il lunedì che apre l’ultima settimana di giugno non mostra particolari vette di ampiezza per quel che concerne l’offerta sportiva, perlomeno in fatto televisivo. Ma andiamo a scoprire cosa ci riserverà questo nuovo giorno.

C’è senz’altro parecchio tennis, con quattro tornei che vanno a precedere Wimbledon: in particolare, è a Eastbourne che c’è oggi una larga concentrazione italiana con Lucia Bronzetti, Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci.

Alla mattina spazio al basket 3×3, che celebra la World Cup (alias i Mondiali). Partecipa l’Italia femminile, attesa dai confronti con Madagascar e Cina per il girone più intercontinentale che si possa immaginare.

Nel calcio continua il Mondiale per club, che riunisce parecchi club di un certo livello da tutto il mondo (dei quali stasera si vedranno in quota Europa PSG, Atletico Madrid e Porto). Di seguito l’intera programmazione sportiva di oggi.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 23 giugno

5:00 Basket 3×3, Mondiali a Ulaanbaatar (Mongolia) – Diretta streaming sul canale YouTube FIBA 3×3

All’interno:

5:25 Italia-Madagascar (Torneo femminile)

7:05 Italia-Cina (Torneo femminile)

12:00 Tennis, WTA 500 Bad Homburg, Germania – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e SuperTennis, streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis

12:00 Tennis, WTA 250 Eastbourne, Regno Unito – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e SuperTennis, streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis

All’interno:

Bronzetti (ITA)-Eala (PHI) [Q] – Ore 12:00 sul Campo 2

12:00 Tennis, ATP 250 Eastbourne, Regno Unito – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), streaming su SkyGo, Now

All’interno:

Sonego (ITA)-Marozsan (HUN) – 3° match non prima delle 15:30 sul Campo 1

Bellucci (ITA) [Q]-Halys (FRA) – 3° match dalle 12:00 sul Campo 2

12:00 Tennis, ATP 250 Maiorca, Spagna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), streaming su SkyGo, Now

17:00 Calcio, Europei Under 19: Spagna-Germania – Diretta streaming su OneFootball e Uefa.tv

20:00 Calcio, Europei Under 19: Olanda-Romania – Diretta streaming su OneFootball e Uefa.tv

21:00 Calcio, Mondiale per Club: Seattle Sounders-PSG – Diretta streaming su DAZN

21:00 Calcio, Mondiale per Club: Atletico Madrid-Botafogo – Diretta tv su Italia1, streaming su Mediaset Infinity e DAZN

03:00 Calcio, Mondiale per Club: Porto-Al Ahly – Diretta streaming su DAZN

03:00 Calcio, Mondiale per Club: Inter Miami-Palmeiras – Diretta streaming su DAZN