Sport in tv oggi (lunedì 2 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 2 giugno, si celebra la Festa della Repubblica Italiana ma lo sport non si ferma e presenta diversi appuntamenti di rilievo da seguire per tutta la giornata. In evidenza ovviamente il Roland Garros, con il numero uno al mondo Jannik Sinner che scende in campo sul Philippe Chatrier nella sessione serale contro il russo Andrey Rublev per andare a caccia di un posto ai quarti di finale.

Spazio anche ai doppi azzurri ancora in lizza sulla terra rossa parigina: le campionesse olimpiche Jasmine Paolini e Sara Errani al femminile, Andrea Vavassori e Simone Bolelli al maschile ed il binomio composto da Errani e Vavassori nel misto. Iniziano nel frattempo a Funchal gli Europei di nuoto artistico con l’assegnazione dei primi due titoli.

Guarda il Roland Garros su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

In serata andrà in scena inoltre il prestigioso Palio della Quercia, meeting di atletica in programma a Rovereto che vedrà la presenza dei medagliati olimpici Nadia Battocletti e Andy Diaz, oltre a gara-2 della semifinale playoff tra Virtus Bologna e Olimpia Milano nella Serie A di basket maschile. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 2 giugno, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 2 giugno

11.00 Tennis, Roland Garros: ottavi di finale, singolare maschile e femminile (4° match sul Philippe Chatrier dalle 12.00 ma non prima delle 20.15 Jannik Sinner-Andrey Rublev) – Diretta tv su Eurosport 1 e fino alle 20.40 su Eurosport 2; live streaming su discovery+ (tutti i campi), Sky Go, NOW e DAZN

11.00 Tennis, Roland Garros: terzo turno doppio maschile e femminili, quarti di finale doppio misto (2° match sul Simonne Mathieu Errani/Paolini-Haddad Maia/Siegemund, 2° match sul Court 14 Bolelli/Vavassori-Ebden/Peers, 4° match Errani/Vavassori-Patten/Nicholls) – Diretta streaming su discovery+ (tutti i campi)

17.00 Nuoto artistico, Europei: prima giornata (programma tecnico duo femminile e duo misto) – Diretta tv su Rai Sport e live streaming su Rai Play

19.10 Atletica, Silver Continental Tour: Meeting di Rovereto – Dalle 20.00 in diretta tv su Rai Sport e live streaming su Rai Play

20.45 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Olimpia Milano (gara-2 semifinale) – Diretta tv su DMAX ed Eurosport 2; live streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

21.15 Calcio, Serie C: Ternana-Pescara (finale promozione, andata) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio; live streaming su Sky Go e NOW