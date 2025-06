Sport in tv oggi (giovedì 5 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 5 giugno ci aspetta una giornata ricca di sport. L’Italia affronterà la Germania nella Nations League di volley femminile e al Roland Garros ci sarà spazio per le semifinali del singolare femminile oltre che per la finale del doppio misto con Sara Errani e Andrea Vavassori. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con il Giro di Slovenia e il Tour of Britain femminile, proseguono gli Europei di ginnastica ritmica con una giornata riservata alle individualiste seniores e si concludono gli Europei di nuoto artistico.

Grande spettacolo con la gara-3 della semifinale di basket tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. Da seguire anche gli Europei 49er e Nacra 17 per quanto riguarda la vela, la tappa di Coppa del Mondo di tiro con l’arco, i tornei di golf della settimana e Spagna-Francia, semifinale della Nations League di calcio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 5 giugno, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 5 giugno

01.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Bulgaria-Canada (diretta streaming su VBTV)

02.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Corea del Sud-Germania (diretta streaming su VBTV)

05.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Indonesia Open (diretta streaming su BWF Tv)

07.30 GOLF (DP World Tour) – KLM Open, primo giro (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Golf dalle ore 13.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.00)

08.00 TIRO CON L’ARCO (Coppa del Mondo) – Gare a squadre, tabellone fino alla finale per il bronzo (non è prevista diretta tv/streaming)

08.00 NUOTO ARTISTICO (Europei) – Solo tecnico femminile (diretta streaming su Eurovision Sport)

09.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Belgio-Thailandia (diretta streaming su VBTV)

09.00 GINNASTICA RITMICA (Europei) – Qualificazioni individualiste seniores (diretta streaming su Gym Tv Online)

10.00 NUOTO ARTISTICO (Europei) – Solo tecnico maschile (diretta streaming su Eurovision Sport)

11.05 CICLISMO – Giro di Slovenia, seconda tappa: Velenje-Rogaska Slatina (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 13.00; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 13.00)

12.00 TENNIS – Roland Garros, finale doppio misto: Errani/Vavassori vs Townsend/King (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.45 CICLISMO FEMMINILE – Tour of Britain, prima tappa: Dalby Forest-Redcar (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 13.00)

12.45 GOLF (PGA Tour) – Canadian Open, primo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 22.55; diretta streaming integrale su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 22.55)

13.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Cina-Polonia (diretta streaming su VBTV, DAZN)

14.00 VELA – Europei 49er e Nacra 17 (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 TENNIS – Roland Garros, semifinali singolare femminile (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.00 NUOTO ARTISTICO (Europei) – Acrobatic routine (diretta streaming su Eurovision Sport)

17.45 EQUITAZIONE – Global Champions League salto ostacoli (diretta streaming su Discovery+, DAZN)

20.45 BASKET (Serie A, semifinale scudetto) – Olimpia Milano-Virtus Bologna (diretta tv su Eurosport 2, DMAX; diretta streaming su Discovery+, dmax.it, Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Nations League, semifinale) – Spagna-Francia (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

22.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Bulgaria-Repubblica Dominicana (diretta streaming su VBTV)

22.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Germania-Italia (diretta streaming su VBTV, DAZN)

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI GINNASTICA RITMICA DALLE 9.00

LA DIRETTA LIVE DI OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA DI BASKET DALLE 20.45

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 22.30