Sport in tv oggi (giovedì 26 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 26 giugno, ci aspetta un’altra intensa giornata di sport da seguire tutta d’un fiato con tanti eventi di rilievo su scala internazionale. Prosegue negli Stati Uniti il Mondiale per club di calcio con l’ultimo turno della fase a gironi, in cui le due rappresentanti italiane Inter e Juventus si giocano il primo posto del rispettivo raggruppamento nello scontro diretto contro River Plate e Manchester City.

A Roma comincia l’iconico Trofeo Settecolli nella suggestiva piscina del Foro Italico, con Thomas Ceccon e altri big del nuoto azzurro che daranno spettacolo nell’ultimo grande appuntamento prima dei Mondiali di Singapore. Spazio anche al tennis con Jasmine Paolini che trova l’ostica brasiliana Beatriz Haddad Maia nei quarti di finale del WTA 500 di Bad Homburg.

Si alza il sipario a Madrid con le gare di salto con l’asta valevoli come prologo degli Europei a squadre di atletica, in cui l’Italia andrà a caccia di un difficile bis dopo lo storico trionfo di due anni fa in Polonia. Il menù odierno propone anche la penultima amichevole pre-Mondiale del Settebello contro la Croazia, il primo giro dell’Open d’Italia di golf e la finale maschile di boulder a Innsbruck per la Coppa del Mondo di arrampicata sportiva.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi giovedì 26 giugno, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 26 giugno

2.30 Volley, Nations League: Cina-Stati Uniti – Diretta streaming su VBTV

3.00 Calcio, Mondiale per club: Inter-River Plate – Diretta tv su Canale 5; live streaming su Mediaset Infinity e DAZN

3.00 Calcio, Mondiale per club: Urawa-Monterrey – Diretta streaming su DAZN

5.00 Basket 3×3, Mondiali: quarta giornata, fase a gironi uomini e donne – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA3x3

7.30 Golf, DP World Tour: Open d’Italia, primo giro – Dalle ore 13.30 in diretta tv su Sky Sport Golf; live streaming su Sky Go e NOW

9.00 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo: semifinale maschile boulder a Innsbruck – Diretta streaming su discovery+

9.00 Nuoto, Trofeo Settecolli: prima giornata, batterie – Diretta streaming sul canale Youtube della FIN

11.30 Ciclismo, Campionati Italiani: cronometro maschile e femminile – Nessuna copertura in tv/streaming

11.30 Tennis, ATP Maiorca: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 19.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

11.30 Tennis, WTA Bad Homburg: quarti di finale (1° match sul centrale Jasmine Paolini-Beatriz Haddad Maia) – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (fino alle 19.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

12.00 Tennis, ATP Eastbourne: ottavi e quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 19.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

12.00 Tennis, WTA Eastbourne: quarti di finale – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (fino alle 19.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

12.45 Golf, PGA Tour: Rocket Classic, primo giro – Diretta streaming su discovery+, dalle 21.00 anche in diretta tv su Eurosport 2 e streaming su Sky Go, NOW e DAZN

14.00 Volley, Nations League: Francia-Giappone – Diretta streaming su VBTV e DAZN

16.00 Atletica, Europei a squadre: prima giornata – Diretta tv su Rai Sport e live streaming su Rai Play

16.30 Volley, Nations League: Paesi Bassi-Germania – Diretta streaming su VBTV

17.05, Rally, WRC: prima prova speciale Rally Acropolis Grecia – Diretta tv su Sky Sport Arena; live streaming su Sky Go, NOW, DAZN e Rally.TV

17.30 Volley, Nations League: Turchia-Ucraina – Diretta streaming su VBTV

18.00 Nuoto, Trofeo Settecolli: prima giornata, finali – Dalle ore 18.25 in diretta tv su Rai 2; live streaming su Rai Play

19.30 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo: finale maschile boulder a Innsbruck – Diretta tv su Eurosport 1; live streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

20.00 Volley, Nations League: Serbia-Cuba – Diretta streaming su VBTV e DAZN

21.00 Calcio, Mondiale per club: Juventus-Manchester City – Diretta tv su Canale 5; live streaming su Mediaset Infinity e DAZN

21.00 Calcio, Mondiale per club: Wydad-Al Ain – Diretta streaming su DAZN

21.15 Pallanuoto, amichevole: Italia-Croazia – Diretta tv su Rai Sport e live streaming su Rai Play

23.00 Volley, Nations League: Brasile-Cina – Diretta streaming su VBTV