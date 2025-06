Sport in tv oggi (domenica 29 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi domenica 29 giugno ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sugli Europei a squadre di atletica, dove l’Italia proverà a difendere la ex Coppa Europa alzata al cielo due anni fa. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con il GP d’Austria per la F1 e il GP d’Olanda per la MotoGP, mentre gli amanti del grande ciclismo si gusteranno la prova in linea dei Campionati Italiani.

Nel pomeriggio l’Italia sfiderà la Francia nella finale per il bronzo agli Europei di basket femminile, mentre nella notte l’Italia incrocerà gli USA nella Nations League di volley maschile. Da seguire anche la 24 Ore di Spa-Francorchamps, i Mondiali Under 20 di rugby con Italia-Nuova Zelanda, la Coppa del Mondo di canottaggio, canoa slalom, arrampicata sportiva.

Spazio anche agli Europei juniores di tuffi e nuoto artistico, senza dimenticarsi del Mondiale per Club per quanto riguarda il calcio e dell’Open d’Italia per il golf. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi domenica 29 giugno, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 29 giugno

00.00 (prosegue dalle ore 16.30 di sabato) MOTORSPORT (WEC) – 24 Ore di Spa-Francorchamps, gara (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 06.00 e a seguire su Sky Sport Max fino alla conclusione; diretta streaming su Sky Go, NOW)

02.00 BOXE – Riunione ad Anaheim, main event: Jake Paul vs Julio Cesar Chavez Jr (diretta streaming su DAZN)

02.30 VOLLEY (Nations League) – USA-Polonia (diretta streaming su VBTV, DAZN)

07.00 RALLY – Rally dell’Acropoli, quattro prove speciali (diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 08.00 alle ore 09.00 e dalle ore 13.00 alle ore 14.00; diretta streaming integrale su DAZN; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 08.00 alle ore 09.00 e dalle ore 13.00 alle ore 14.00)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Open d’Italia, quarto giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 12.00; diretta streaming su Sky Go dalle ore 12.00)

08.30 F3 – GP Austria, gara-2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.00 NUOTO ARTISTICO (Europei juniores) – Duo libero, finale (diretta streaming su European Aquatics)

09.00 NUOTO ARTISTICO (Europei juniores) – Solo libero maschile, finale (diretta streaming su European Aquatics)

09.00 CICLISMO FEMMINILE – Campionati Spagnoli, prova in linea (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 10.45)

09.00 CANOA SLALOM (Coppa del Mondo) – Kayak Cross a Praga (diretta streaming sul canale YouTube ICF Canoe Planet)

09.30 CANOTTAGGIO (Coppa del Mondo) – Finali a Lucerna (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 10.50; diretta streaming su Rai Play dalle ore 10.50; diretta streaming su World Rowing)

09.35 CICLISMO FEMMINILE – Campionati Britannici, prova in linea (diretta streaming su Discovery+)

09.40 MOTOGP – GP Olanda, warm-up (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.00 F2 – GP Austria, gara-2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.00 MOTO3 – GP Olanda, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 13.05; differita streaming su tv8.it dalle ore 13.05)

11.00 VOLLEY (Nations League) – Slovenia-Giappone (diretta streaming su VBTV)

11.00 CICLISMO – Campionati Italiani, prova in linea elite uomini (diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.50; diretta streaming su Rai Play dalle ore 14.50; diretta streaming su Discovery+ dalle ore 14.30)

11.30 CICLISMO – Campionati Italiani, prova in linea under 23 uomini (non è prevista diretta tv/streaming)

11.35 CICLISMO – Campionati Francesi, prova in linea (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 14.15; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 14.15)

12.15 MOTO2 – GP Olanda, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 14.20; differita streaming su tv8.it dalle ore 14.20)

13.00 VOLLEY (Nations League) – Iran-Olanda (diretta streaming su VBTV)

13.00 PENTATHLON (Mondiali juniores) – Finale femminile (diretta streaming su UIPM Tv)

14.00 MOTOGP – GP Olanda, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 16.05; differita streaming su tv8.it dalle ore 16.05)

14.00 VOLLEY (Nations League) – Turchia-Francia (diretta streaming su VBTV)

14.00 CICLISMO – Campionati Spagnoli, prova in linea (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 16.5)

14.35 CICLISMO – Campionati Britannici, prova in linea (diretta streaming su Discovery+)

15.00 F1 – GP Austria, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 18.30; differita streaming su tv8.it dalle ore 18.30)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Rocket Classic, quarto giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 19.00; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 19.00)

15.00 TUFFI (Europei juniores) – Trampolino 3 metri femminile (categoria A), finale (diretta streaming sul canale YouTube di European Aquatics)

15.30 RUGBY (Mondiali Under 20) – Australia-Sudafrica (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Max; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, The Rugby Channel)

15.30 RUGBY (Mondiali Under 20) – Inghilterra-Scozia (diretta streaming su The Rugby Channel)

16.00 TUFFI (Europei juniores) – Piattaforma maschile (categoria A), finale (diretta streaming sul canale YouTube di European Aquatics)

16.00 BADMINTON (BWF World Tour) – US Open (diretta streaming su BWF Tv)

16.30 VOLLEY (Nations League) – Cuba-Argentina (diretta streaming su VBTV)

16.30 PADEL – Padel Premier Tour (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.30 BASKET FEMMINILE (Europei, finale per il terzo posto) – Italia-Francia (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN)

17.00 NUOTO ARTISTICO (Europei juniores) – Team free, finale (diretta streaming su European Aquatics)

17.30 PENTATHLON (Mondiali juniores) – Finale maschile (diretta streaming su UIPM Tv)

18.00 ATLETICA – Europei a squadre (Coppa Europa), quarta giornata (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

18.00 VOLLEY (Nations League) – Bulgaria-Ucraina (diretta streaming su VBTV)

18.00 RUGBY (Mondiali Under 20) – Due partite: Francia-Spagna, Irlanda-Georgia (diretta streaming su The Rugby Channel)

18.00 CALCIO (Mondiale per Club, ottavi di finale) – PSG-Inter Miami (diretta streaming su DAZN)

19.30 BASKET FEMMINILE (Europei, finale per il primo posto) – Spagna-Belgio (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Rai Play Sport 2, Sky Go, NOW, DAZN)

19.30 VOLLEY (Nations League) – Cina-Canada (diretta streaming su VBTV)

19.40 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Lead femminile a Innsbruck, finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 VOLLEY (Nations League) – Germania-Serbia (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.30 RUGBY (Mondiali Under 20) – Italia-Nuova Zelanda (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Sky Go, NOW, The Rugby Channel)

20.30 RUGBY (Mondiali Under 20) – Argentina-Galles (diretta streaming su The Rugby Channel)

20.40 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Lead maschile a Innsbruck, finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

22.00 CALCIO (Mondiale per Club, ottavi di finale) – Flamengo-Bayern Monaco (diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity, DAZN)

23.00 VOLLEY (Nations League) – Brasile-Polonia (diretta streaming su VBTV)

Lunedì 30 giugno

02.30 VOLLEY (Nations League) – Italia-USA (diretta streaming su VBTV, DAZN)