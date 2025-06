Spettacolo Errani e Vavassori, campioni in doppio misto al Roland Garros 2025!

Secondo Slam negli ultimi tre per Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra porta a casa anche il Roland Garros, dopo aver vinto agli US Open, conquistando il titolo ai danni della coppia made in USA formata da Taylor Townsend ed Evan King. 6-4 6-2 il punteggio finale che regala un altro trionfo Slam alla romagnola, il settimo comprendendo anche quelli nel doppio femminile (ed è ancora in corsa con Jasmine Paolini quest’anno), mentre è la seconda gioia per il piemontese. Si conferma un affiatamento di grandissimo livello, quello dei due, che in un’ora e 11 minuti certifica l’ennesima gioia degli ultimi anni del tennis italiano.

Le prime fasi non sono semplicissime per i due azzurri, e si possono riassumere così: se Townsend e King di problemi praticamente non ne hanno al servizio, è dura per Errani e Vavassori tenere sul proprio. Sull’1-1 si arriva al deciding point con Sara che riesce a gestire perfettamente una palla vicino alla rete, sul 2-2 è invece Andrea a tirare su il game da 0-30. Dal 3-3, improvvisamente, arrivano i problemi per la coppia USA, e in particolare con Townsend, che è decisamente meno a suo agio rispetto alle prime fasi: è così che arriva il primo break da parte della coppia italiana. I brividi non sono finiti: sul 5-3 arrivano anche tre set point (2 più deciding point), ma King riesce a gestire bene la situazione. Poco male: pochi minuti dopo arriva il 6-4.

E mentre la pioggia (leggera) inizia ad andare e venire sopra il Court Philippe Chatrier, ecco che giunge un altro break a favore dei due azzurri: da 15-40 a 40 pari, poi Townsend affossa la volée sul passante di Vavassori. La discesa, in termini di rendimento, della giocatrice dell’Illinois è molto evidente, tant’è che inizia a inanellare un gratuito dopo l’altro fino allo 0-40 nel terzo gioco. In quel momento, però, si rianima e tira fuori la coppia americana dalla buca: 2-1. La situazione procede all’incirca senza intoppi per l’una e l’altra coppia fino al 4-2, quando Townsend ritorna a dover subire nel proprio turno di battuta. Prima è Vavassori a trovare un paio di conigli dal cilindro per il 15-40, poi Errani piazza la risposta inattaccabile che vale il 5-2. C’è ancora un po’ da attendere, perché giunge un 15-40, ma arrivano sia il recupero che l’ultima palla giocata da Townsend sotto la rete. E arriva l’abbraccio, con tutto l’anello basso dello Chatrier pieno ad applaudire.

Per la prima volta una coppia tutta italiana vince il misto al Roland Garros, anche se non è una prima tricolore in assoluto (Nicola Pietrangeli 1958 il precedente). Per Errani e Vavassori un ruolino di marcia notevolissimo da quando hanno iniziato a giocare assieme: primo turno a Wimbledon (durato 6 giorni, tra un rinvio e l’altro), quarti alle Olimpiadi, vittoria agli US Open, ottimo rendimento in United Cup, vittoria nel torneo messo in piedi a otto coppie a Indian Wells, vittoria al Roland garros.