Spagna-Francia oggi in tv, Europei basket femminile 2025: orario semifinale, programma, streaming

L‘Europeo di basket femminile 2025 è pronto a vivere le sue fasi finali. Nella giornata di venerdì 27 giugno verranno infatti disputate le due semifinali tra Spagna-Francia ed Italia-Belgio, che completeranno il quadro della finale, in programma domenica 29. La favorita per la vittoria rimane la Francia, forte delle ultime prestazioni, ma le altre contendenti proveranno a dire la loro fino alla fine.

La prima semifinale sarà quella tra Spagna e Francia, con palla a due prevista al Pireo alle ore 16.30. La squadra iberica ha superato, con non poche difficoltà, la Repubblica Ceca nel suo quarto di finale, ed è ora pronta ad affrontare la stellare sfida con le transalpine. La Francia è infatti reduce dall’ottima prestazione contro la Lituania, e vorrà sicuramente proseguire il suo cammino verso il titolo europeo.

Come detto la semifinale tra Spagna e Francia andrà in scena alle ore 16.30. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno (201) per gli abbonati. La diretta streaming sarà invece offerta da: DAZN, SkyGo e NOW Tv.

CALENDARIO SPAGNA-FRANCIA, SEMIFINALI EUROPEI FEMMINILI 2025 OGGI

Venerdì 27 giugno

Ore 16.30 Spagna-Francia – Diretta tv su Sky Sport Uno (201)

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) dalle ore 16.20.

Diretta streaming: SkyGo, DAZN, NOW Tv

Diretta Live testuale: non prevista