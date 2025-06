Sorteggio Wimbledon 2025: Sinner trova Musetti e Djokovic sulla sua strada, Alcaraz fortunato

Andata in scena la cerimonia del sorteggio del tabellone principale dei singolari di Wimbledon. A Londra c’era grande attesa su quello che sarebbe stato il percorso di Jannik Sinner (n.1 del mondo) e dello spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del ranking), campione in carica dei Championships.

Sinner inizierà il percorso, affrontando in un derby Luca Nardi, trovandosi nello stesso quarto di Lorenzo Musetti e avendo come possibile ottavo di finale l’incrocio con l’americano Tommy Paul. Nei fatti, tutti i giocatori di maggior rilievo sono nella parte alta, visto che il britannico Jack Draper e il serbo Novak Djokovic comporranno il secondo quadrante del tabellone. Il padrone di casa affronterà il non irresistibile argentino Sebastian Baez, mentre Nole sarà opposto al francese Alexandre Muller.

Alcaraz, nella parte alta, giocherà il suo match d’esordio contro Fabio Fognini, in un ipotesi di terzo turno contro il canadese Felix Auger-Aliassime e un ottavo col russo Andrey Rublev. Un quarto dove la testa di serie più alta, parte l’iberico, è quella di Holger Rune, laddove ci sono anche Alexander Zverev, Matteo Berrettini, Daniil Medvedev e Taylor Fritz.

In casa Italia, Musetti se la vedrà col georgiano Nikoloz Basilashvili e, in caso di successo, potrebbe giocare col vincente del confronto tra Lorenzo Sonego e il portoghese Faria. Berrettini farà il proprio esordio contro il polacco Majchrzak e potrebbe sfidare nel terzo turno Zverev. Il resto della truppa tricolore vedrà i seguenti impegni: Flavio Cobolli contro il qualificato, Zhubayev; Matteo Arnaldi opposto all’olandese Botic van de Zandschulp; Luciano Darderi contro il russo Roman Safiullin; Giulio Zeppieri contro il giapponese Mochizuki; Mattia Bellucci sfiderà la wild-card, Crawford.

TABELLONE MASCHILE WIMBLEDON 2025

Sinner (ITA) [1]–Nardi (ITA)

Tseng (TPE)-Vukic (AUS)

Martinez (ESP)-Loffhagen (GBR) [WC]

Navone (ARG)-Shapovalov (CAN) [27]

Dimitrov (BUL) [19]-Nishioka (JPN)

Comesaña (ARG)-Moutet (FRA)

Ofner (AUT)-Medjedovic (SRB)

Monday (GBR) [WC]-Paul (USA) [13]

Shelton (USA) [10]-Bolt (AUS) [Q]

Hijikata (AUS)-Goffin (BEL)

Kovacevic (USA)-Fucsovics (HUN)

Monfils (FRA)-Humbert (FRA) [18]

Nakashima (USA) [29]-Bu (CHN)

Shevchenko (KAZ)-Opelka (AUS)

Faria (POR) [Q]-Sonego (ITA)

Basilashvili (GEO)-Musetti (ITA) [7]

Draper (GBR) [4]-Baez (ARG)

Collignon (BEL)-Cilic (CRO)

McCabe (GBR) [Q]-Marozsan (HUN)

Munar (ESP)-Bublik (KAZ) [30]

Cobolli (ITA) [22]-Zhukayev (KAZ) [Q]

Etcheverry (ARG)-Pennington Jones (GBR) [WC]

Giron (USA)-Ugo Carabelli (ARG)

Gaston (FRA)-Mensik (CZE) [15]

de Minaur (AUS) [11]-Carballes Baena (ESP)

Cazaux (FRA) [Q]-Walton (AUS)

Halys (FRA)-Holmgren (DEN) [Q]

Dzumhur (BIH)-Machac (CZE) [21]

Michelsen (USA) [30]-Kecmanovic (SRB)

de Jong (NED)-Eubanks (USA)

Evans (GBR) [WC]-Clarke (GBR) [WC]

Muller (FRA)-Djokovic (SRB) [6]

Fritz (USA) [5]-Mpetshi Perricard (FRA)

Diallo (CAN)-Altmaier (GER)

Arnaldi (ITA)-van de Zandschulp (NED)

Holt (USA)-Davidovich Ffokina (ESP) [26]

Popyrin (AUS) [20]-Fery (GBR) [WC]

Darderi (ITA)-Safiullin

Kopriva (CZE)-Thompson (AUS)

Bonzi (FRA)-Medvedev [9]

Cerundolo (ARG) [16]-Borges (POR)

B. Harris (GBR)-Hurkacz (POL)

Mochizuki (JPN) [Q]-Zeppieri (ITA) [Q]

McDonald (USA)-Khachanov [19]

Berrettini (ITA) [32]-Majchrzak (POL)

Quinn (USA)-Searle (GBR) [WC]

Carreño Busta (ESP)-Rodesch (LUX) [Q]

Rinderknech (FRA)-Zverev (GER) [3]

Rune (DEN) [8]-Jarry (CHI) [Q]

Tien (USA)-Basavareddy (USA)

Fearnley (GBR)-Fonseca (BRA)

Brooksby (USA)-Griekspoor (NED) [31]

Lehecka (CZE) [23]-Dellien (BOL)

Bellucci (ITA)-Crawford (GBR) [WC]

Norrie (GBR)-Bautista Agut (ESP)

Moller (DEN)-Tiafoe (USA) [12]

Rublev [14]-Djere (SRB)

Bergs (BEL)-L. Harris (RSA)

Mannarino (FRA) [Q]-O’Connell (AUS)

Royer (FRA) [Q]-Tsitsipas (GRE) [24]

Auger-Aliassime (CAN) [25]-Duckworth (AUS)

Struff (GER)-Misolic (AUT) [Q]

Tarvet (GBR) [Q]-Riedi (SUI) [Q]

Fognini (ITA)-Alcaraz (ESP) [2]

PRIMI TURNI ITALIANI

[1] J. Sinner – L. Nardi

[Q] J. Faria – L. Sonego

[Q] N. Basilashvili – [7] L. Musetti

[22] F. Cobolli – [Q] B. Zhukayev

M. Arnaldi – B. Van De Zandschulp

L. Darderi – R. Safiullin

[Q] S. Mochizuki – [Q] G. Zeppieri

[32] M. Berrettini – K. Majchrzak

M. Bellucci – [WC] O. Crawford

F. Fognini – [2] C. Alcaraz

OTTAVI DI FINALI TEORICI

[1] J. Sinner – [13] T. Paul

[10] B. Shelton – [7] L. Musetti

[4] J. Draper – [15] J. Mensik

[11] A. De Minaur – [6] N. Djokovic

[5] T. Fritz – [9] D. Medvedev

[16] F. Cerundolo – [3] A. Zverev

[8] H. Rune – [12] F. Tiafoe

[14] A. Rublev- [2] C. Alcaraz