Sorteggio Wimbledon 2025: programma, orario, tv, streaming, tutte le teste di serie

Venerdì 27 giugno si terrà a Londra il sorteggio del tabellone principale dell’edizione 2025 di Wimbledon. Il terzo Slam della stagione è ormai alle porte. Sull’erba celebre di Church Road, dal 30 giugno al 13 luglio, le emozioni non mancheranno e ci sono grandi ambizioni in casa Italia per far bene, replicando in qualche modo quanto accaduto al Roland Garros.

Nel main draw maschile, Jannik Sinner sarò n.1 del seeding e sogna di poter conquistare il titolo nel Tempio del tennis. Nella top-32 troviamo anche Lorenzo Musetti (n.7), Flavio Cobolli (n.22) e Matteo Berrettini (n.32). Su quest’ultimo, in particolare, ci sono tanti punti di domanda circa la sua partecipazione, visto il problema agli addominali e la decisione di saltare degli eventi in preparazione dei Championships, come i tornei a Stoccarda e del Queen’s.

Tra le donne, solo Jasmine Paolini sarà tra le migliori 32 del tabellone. La toscana si presenta da n.4, ricordando lo straordinario percorso del 2024, quando si spinse fino alla finale, venendo sconfitta in tre set dalla ceca Barbora Krejcikova. Sarà molto difficile per l’azzurra replicare, ma con la consueta grinta Jasmine darà tutto quello che ha per almeno provarci.

La cerimonia del sorteggio del tabellone principale di Wimbledon, prevista venerdì 27 giugno, non godrà della copertura televisiva e potrà essere seguita in streaming audio su Radio Wimbledon. Il programma prevede che alle 10.00 locali (11.00 italiane) ci sarà la composizione del main draw dei singolari, mentre alle 12.00 locali (13.00 italiane) è previsto quello dei doppi.

TESTE DI SERIE WIMBLEDON

UOMINI

1. Jannik Sinner

2. Carlos Alcaraz

3. Alexander Zverev

4. Jack Draper

5. Taylor Fritz

6. Novak Djokovic

7. Lorenzo Musetti

8. Holger Rune

9. Daniil Medvedev

10. Ben Shelton

11. Alex De Miñaur

12. Frances Tiafoe

13. Tommy Paul

14. Andrey Rublev

15. Jakub Mensik

16. Francisco Cerúndolo

17. Karen Khachanov

18. Ugo Humbert

19. Grigor Dimitrov

20. Alexei Popyrin

21. Tomas Machac

22. Flavio Cobolli

23. Jiri Lehecka

24. Stefanos Tsitsipas

25. Felix Auger-Aliassime

26. Alejandro Davidovich Fokina

27. Denis Shapovalov

28. Alexander Bublik

29. Brandon Nakashima

30. Alex Michelsen

31. Tallon Griekspoor

32. Matteo Berrettini

DONNE

1. Aryna Sabalenka

2. Coco Gauff

3. Jessica Pegula

4. Jasmine Paolini

5. Qinwen Zheng

6. Madison Keys

7. Mirra Andreeva

8. Iga Swiatek

9. Emma Navarro

10. Paula Badosa

11. Elena Rybakina

12. Diana Shnaider

13. Amanda Anisimova

14. Elina Svitolina

15. Karolina Muchova

16. Daria Kasatkina

17. Barbora Krejcikova

18. Ekaterina Alexandrova

19. Ludmilla Samsonova

20. Jelena Ostapenko

21. Beatriz Haddad Maia

22. Donna Vekic

23. Clara Tauson

24. Elise Mertens

25. Magdalena Frech

26. Marta Kostyuk

27. Magda Linette

28. Sofia Kenin

29. Leylah Fernandez

30. Linda Noskova

31. Ashlyn Krueger

32. McCartney Kessler

SORTEGGIO WIMBLEDON 2025

Venerdì 27 giugno (orari italiani)

Ore 11.00 Cerimonia del main draw dei singolari a Londra

Ore 13.00 Cerimonia del main draw dei doppi a Londra

PROGRAMMA SORTEGGIO WIMBLEDON 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Radio Wimbledon solo audio