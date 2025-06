Sorteggio Wimbledon 2025 oggi: orario, programma, tv, streaming, teste di serie

Poche ore ancora e la strada sarà tracciata, si conoscerà la composizione dei tabelloni del terzo torneo Slam della stagione. Cresce l’attesa per il sorteggio del torneo di Wimbledon, il percorso che domenica 13 luglio designerà i nomi di coloro che, nell’albo d’oro, succederanno a Carlos Alcaraz e Barbora Krejcikova, trionfatori dell’edizione 2024.

In campo maschile sembra lecito attendersi un nuovo atto del confronto Jannik Sinner- Carlos Alcaraz, protagonisti di una battaglia epica nella recente finale del Roland Garros. Lo spagnolo ha vinto le ultime due edizioni del torneo londinese ed è reduce da uno straordinario momento di forma ben testimoniato dai successi al Foro Italico, al Roland Garros e al Queen’s. Il giocatore altoatesino proverà a smaltire la delusione patita in terra di Francia e a ribaltare una gerarchia che sembra al momento abbastanza definita.

L’Italia, oltre al suo numero uno, può contare anche sul altre tre teste di serie. Lorenzo Musetti, numero 7, rientrerà in Inghilterra dopo la pausa per il problema fisico accusato nella semifinale del Roland Garros e proverà a ripetere la straordinaria semifinale del 2024. Flavio Cobolli, numero 22, vuole confermare la crescita costante di un’annata in cui ha vinto due titoli e offerto diverse prestazioni importanti. Matteo Berrettini, numero 32, arriva a Londra con tantissimi dubbi. Il romano, finalista del 2021, è infatti fermo dallo scorso 12 maggio a causa del riacutizzarsi dei problemi alla zona addominale.

In campo femminile la più attesa è, senza dubbio, Jasmine Paolini. La numero uno d’Italia è attesa dal difficile compito di difendere la finale dello scorso anno. L’impresa, almeno sulla carta, si prospetta molto difficile, la certezza è che la vincitrice degli Internazionali d’Italia entrerà in campo per lottare con il coltello tra i denti su ogni palla, vogliosa di provare ad arrivare più avanti possibile.

Il sorteggio del main draw di Wimbledon, previsto questa mattina, non sarà trasmesso in diretta televisiva. La cerimonia potrà essere seguita in video e in audio, via streaming, sul sito di Wimbledon, nella sezione Video & Radio. Il programma prevede che alle 10.00 locali (11.00 italiane) ci sarà la composizione del main draw dei singolari, mentre alle 12.00 locali (13.00 italiane) è previsto quella dei doppi.

SORTEGGIO WIMBLEDON 2025

Venerdì 27 giugno (orari italiani)

Ore 11.00 Cerimonia del main draw dei singolari a Londra

Ore 13.00 Cerimonia del main draw dei doppi a Londra

PROGRAMMA SORTEGGIO WIMBLEDON 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: sito ufficiale di Wimbledon, sezione Video & Radio

TESTE DI SERIE WIMBLEDON

UOMINI

1. Jannik Sinner

2. Carlos Alcaraz

3. Alexander Zverev

4. Jack Draper

5. Taylor Fritz

6. Novak Djokovic

7. Lorenzo Musetti

8. Holger Rune

9. Daniil Medvedev

10. Ben Shelton

11. Alex De Miñaur

12. Frances Tiafoe

13. Tommy Paul

14. Andrey Rublev

15. Jakub Mensik

16. Francisco Cerúndolo

17. Karen Khachanov

18. Ugo Humbert

19. Grigor Dimitrov

20. Alexei Popyrin

21. Tomas Machac

22. Flavio Cobolli

23. Jiri Lehecka

24. Stefanos Tsitsipas

25. Felix Auger-Aliassime

26. Alejandro Davidovich Fokina

27. Denis Shapovalov

28. Alexander Bublik

29. Brandon Nakashima

30. Alex Michelsen

31. Tallon Griekspoor

32. Matteo Berrettini

DONNE

1.Aryna Sabalenka

2. Coco Gauff

3. Jessica Pegula

4. Jasmine Paolini

5. Qinwen Zheng

6. Madison Keys

7. Mirra Andreeva

8. Iga Swiatek

9. Emma Navarro

10. Paula Badosa

11. Elena Rybakina

12. Diana Shnaider

13. Amanda Anisimova

14. Elina Svitolina

15. Karolina Muchova

16. Daria Kasatkina

17. Barbora Krejcikova

18. Ekaterina Alexandrova

19. Ludmilla Samsonova

20. Jelena Ostapenko

21. Beatriz Haddad Maia

22. Donna Vekic

23. Clara Tauson

24. Elise Mertens

25. Magdalena Frech

26. Marta Kostyuk

27. Magda Linette

28. Sofia Kenin

29. Leylah Fernandez

30. Linda Noskova

31. Ashlyn Krueger

32. McCartney Kessler