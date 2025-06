Sorteggio Wimbledon 2025: Jasmine Paolini nel quarto di Zheng. Sabalenka sfortunata, Rybakina sulla strada di Swiatek e Gauff

Si è appena tenuto il sorteggio del tabellone femminile di Wimbledon. C’era ovviamente grande attesa in casa Italia per Jasmine Paolini, che comincerà il suo cammino contro una qualificata, la lettone Anastasija Sevastova e poi al secondo turno affronterà la vincente del match tra la russa Rakhimova e la giapponese Ito. Sulla carta al terzo turno potrebbe essere con Linda Noskova, testa di serie numero 30, ma attenzione che la ceca avrà all’esordio l’americana Bernarda Pera e poi successivamente la tedesca Eva Lys o la cinese Yue Yuan. Agli ottavi Paolini potrebbe trovarsi di fronte una giocatrice appena affrontata a Bad Homburg, la brasiliana Beatriz Haddad Maia, che dovrà vedersela soprattutto con l’americana Amanda Anisimova.

Paolini è stata sorteggiata nel quarto di finale della cinese Qinwen Zheng, ma l’asiatica è stata inserita in un quadrante veramente insidioso, partendo dall’eventuale secondo turno con Naomi Osaka. Attenzione poi alla presenza dell’americana Ashlyn Krueger (terzo turno), della russa Diana Shnaider o della lettone Jelena Ostapenko o della tunisina Ons Jabeur (ottavo).

Jasmine nella parte alta insieme a Sabalenka, ma la bielorussa è stata veramente sfortunata. Incredibile come il sorteggio sia stato negativo per la numero uno del mondo, che affronterà al primo turno la qualificata canadese Branstine, ma soprattutto al secondo turno potrebbe trovare la neozelandese Lulu Sun e poi al terzo una la britannica Emma Raducanu, la ceca ed ex campionessa di Wimbledon Marketa Vondrousova e l’americana McCartney Kessler, con quest’ultime due che daranno vita ad uno dei primi turni più interessanti. Il tutto senza dimenticare un possibile quarto contro Madison Keys.

Guardando alla parte bassa del tabellone sicuramente molto sfortunata anche la campionessa in carica, la ceca Barbora Krejcikova, che rischia moltissimo all’esordio con la filippina Alex Eala. Questa è la zona di tabellone presidiata dalla russa Mirra Andreeva, ma soprattutto da Jessica Pegula, numero tre del seeding, che se la vedrà all’esordio con Elisabetta Cocciaretto e poi potrebbe avere un ostico secondo turno con la connazionale Volynets o la tedesca Maria.

Scoppiettante l’ultimo quarto di finale, che a livello di teste di serie dovrebbe essere tra Coco Gauff e Iga Swiatek. Tra le due, però, potrebbe spuntarla Elena Rybakina, visto che la kazaka è sicuramente tra le favorite anche per la vittoria finale. Potrebbe esserci un ottavo di finale tra Rybakina e Swiatek, mentre Gauff dovrà tremare fin dal primo turno, visto che l’ucraina Yastremska fa già paura alla campionessa del Roland Garros.