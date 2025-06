Sorteggio Wimbledon 2025: i possibili avversari di Jannik Sinner turno per turno. Spauracchi Hurkacz e Bublik

Jannik Sinner si presenterà a Wimbledon da numero 1 del mondo, con il chiaro intento di essere grande protagonista nel terzo Slam della stagione, che incomincerà lunedì 30 giugno sull’erba londinese e ci terrà compagnia fino a domenica 13 luglio. Il fuoriclasse altoatesino ha perso le finali disputate agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, venendo poi eliminato dal kazako Alexander Bublik al secondo turno del torneo ATP 500 Halle: l’obiettivo è quello di rialzare la testa e fare parecchia strada in uno degli eventi sportivi più iconici dell’anno.

Quale potrebbe essere il cammino del nostro portacolori? Quali potrebbero essere gli avversari di Jannik Sinner a Wimbledon turno dopo turno? Partiamo da una certezza: non affronterà Carlos Alcaraz prima di un’eventuale finale, visto che il campione in carica è il numero 2 del seeding e dunque finirà dall’altra parte del tabellone. In semifinale l’avversario potrebbe essere uno tra il tedesco Alexander Zverev (numero 3) e il britannico Jack Draper (numero 4), mentre nei quarti di finale si potrebbe materializzare un confronto da brividi con il serbo Novak Djokovic, un derby con Lorenzo Musetti, oppure un testa a testa con lo statunitense Taylor Fritz o il danese Holger Rune (sono tra il quinto e l’ottavo posto nelle teste di serie).

Agli ottavi di finale, invece, ci potrebbe essere l’incrocio con una tds tra 13 e 16: lo statunitense Tommy Paul, il russo Andrey Rublev, il ceco Jakub Mensik e l’argentino Francisco Cerundolo. Al terzo turno, invece, pescherebbe uno tra il numero 25 e il numero 32: brivido Bublik, ma anche un eventuale derby con Matteo Berrettini andrebbe scongiurato, mentre sono alla portata i canadesi Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, gli statunitensi Brandon Nakashima e Alex Michelsen, l’olandese Tallon Griekspoor.

Nei primi due turni non ci saranno teste di serie dall’altra parte della rete, ma le insidie sono parecchie in fase di sorteggio: il francese Giovanni Mpetshi Perricard e lo statunitense Reilly Opelka fanno paura per il loro servizio, il polacco Hubert Hurkacz non è in ottime condizioni fisiche ma è uno specialista sull’erba ed è stato semifinalista a Wimbledon (nel 2021, quando perse contro Berrettini), il brasiliano Joao Fonseca fa sempre paura, da non sottovalutare lo spagnolo Roberto Bautista Agut e il canadese Gabriel Diallo, senza dimenticarsi dell’insidia di un derby magari con Lorenzo Sonego.

POSSIBILI AVVERSARI DI SINNER A WIMBLEDON 2025

Primo turno: giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Secondo turno: giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Terzo turno: una tra la tds numero 25 e la numero 32 (Felix Auger-Aliassime, Alejandro Davidovich Fokina, Denis Shapovalov, Alexander Bublik, Brandon Nakashima, Alex Michelsen, Tallon Griekspoor, Matteo Berrettini).

Ottavi di finale: una tra la tds numero 13 e la numero 16 (Tommy Paul, Andrey Rublev, Jakub Mensik, Francisco Cerundolo)

Quarti di finale: una tra la tds numero 5 e la numero 8 (Taylor Fritz, Novak Djokovic, Lorenzo Musetti, Holger Rune).

Semifinale: una tra la tds numero 3 e la numero 4 (Alexander Zverev o Jack Draper).

Finale: la testa di serie numero 2 (Carlos Alcaraz).