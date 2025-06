Sorteggio ATP Queen’s 2025: Alcaraz ci sarà, insidie Shelton e Rune. Sfortunato Arnaldi

Carlos Alcaraz giocherà il torneo ATP 500 di Londra dopo aver vinto il Roland Garros sconfiggendo Jannik Sinner in una memorabile finale. Cambia la superficie, dalla terra battuta ci si trasferisce sull’erba e lo spagnolo ripartirà dal Queen’s, dove lo scorso anno venne eliminato al secondo turno salvo poi trionfare a Wimbledon. Il fuoriclasse spagnolo esordirà contro il connazionale Alejandro Davidovich Fokina e poi incrocerà il vincente del confronto tra l’australiano Jordan Thompson e l’altro iberico Jaume Munar.

L’asticella si alzerà in un ipotetico quarto di finale, dove potrebbe materializzarsi la grande sfida contro lo statunitense Ben Shelton, che debutterà contro un qualificato e poi sarà favorito contro il vincente di Opelka-Carabelli. Si potrebbe profilare una semifinale con il danese Holger Rune, che è il motivo della sfortuna di Matteo Arnaldi.

Il tennista italiano esordirà proprio contro la testa di serie numero 4 del tabellone, poi ci sarebbe un secondo turno contro il bulgaro Grigor Dimitrov o il francese Gael Monfils e poi il ceco Jakub Mensik, favorito contro il britannico Cameron Norrie e contro il vincente di Bautista Agut-Borges.

Dall’altra parte del tabellone spiccano il britannico Jack Draper, lo statunitense Taylor Fritz e l’australiano Alex de Minaur. Di seguito il tabellone del torneo ATP 500 di Londra (Queens’), che si giocherà nella capitale britannica dal 16 al 22 giugno.

TABELLONE ATP 500 LONDRA (QUEEN’S)

Alcaraz vs Davidovich Fokina

Thompson vs Munar

Opelka vs Carabelli

Shelton vs qualificato

Rune vs Arnaldi

Dimitrov vs Monfils

Bautista Agut vs Borges

Norrie vs Mensik

—

de Minaur vs Lehecka

Diallo vs Harris

Fearnley vs qualificato

Fritz vs qualificato

Tiafoe vs Evans

Nakashima vs Mpetshi Perricard

Popyrin vs qualificato

Brooksby vs Draper