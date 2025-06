Sorteggio ATP Halle 2025: orario, programma, teste di serie. C’è Sinner

I Terra Wortmann Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500 in programma sull’erba outdoor di Halle, in Germania, segneranno il ritorno in campo di Jannik Sinner dopo il Roland Garros: l’azzurro è il campione in carica e dovrà difendere il titolo ed i 500 punti incamerati lo scorso anno.

Il sorteggio del tabellone di singolare maschile si terrà venerdì 13 giugno alle ore 11.00: il main draw sarà composto da 32 tennisti, e le teste di serie saranno 8. Non ci saranno bye, dunque il cammino di Jannik Sinner inizierà ai sedicesimi, anche se fino ai quarti l’azzurro non potrà incontrare altri giocatori protetti dal seeding.

IL REGOLAMENTO

Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4.

Dopo aver determinato chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone, si proseguirà poi con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti.

CALENDARIO SORTEGGIO ATP 500 HALLE 2025

Venerdì 13 giugno 2025

11.00 Sorteggio tabellone singolare maschile

ELENCO PROVVISORIO TESTE DI SERIE

1 Jannik Sinner

2 Alexander Zverev

3 Daniil Medvedev

4 Arthur Fils

5 Andrey Rublev

6 Francisco Cerundolo

7 Stefanos Tsitsipas

8 Ugo Humbert