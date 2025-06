Sorteggio ATP Halle 2025: orario, programma, teste di serie. C’è Jannik Sinner

Il sorteggio del tabellone di singolare maschile dell’ATP 500 di Halle si terrà sabato 14 giugno alle ore 13.00: il main draw sarà composto da 32 tennisti, e le teste di serie saranno 8. La testa di serie numero 1 sarà Jannik Sinner, che fino ai quarti non potrà incontrare altri giocatori protetti dal seeding.

I Terra Wortmann Open 2025 di tennis, torneo in programma sull’erba outdoor di Halle, in Germania, infatti, segneranno il ritorno in campo di Jannik Sinner dopo il Roland Garros: l’azzurro è il campione in carica e dovrà difendere il titolo ed i 500 punti conquistati lo scorso anno.

IL REGOLAMENTO

Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4.

Dopo aver determinato chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone, si proseguirà poi con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti.

ELENCO PROVVISORIO TESTE DI SERIE

1 Jannik Sinner

2 Alexander Zverev

3 Daniil Medvedev

4 Andrey Rublev

5 Francisco Cerundolo

6 Ugo Humbert

7 Tomas Machac

8 Karen Khachanov

CALENDARIO SORTEGGIO ATP 500 HALLE 2025

Sabato 14 giugno 2025

13.00 Sorteggio tabellone singolare maschile