Sorteggio ATP Halle 2025: orario, programma, possibili avversari di Jannik Sinner

Jannik Sinner replica la programmazione di un anno fa per quanto riguarda la stagione sull’erba e prenderà parte ad un solo torneo di preparazione in vista di Wimbledon 2025. L’azzurro è iscritto infatti all’ATP 500 di Halle, previsto dal 16 al 22 giugno, con lo status di numero 1 del ranking mondiale e campione in carica dell’evento tedesco dopo il trionfo del 2024 in finale su Hubert Hurkacz.

L’altoatesino andrà a caccia del bis, per difendere i 500 punti in scadenza e soprattutto trovare buone sensazioni sulla nuova superficie verso il terzo Slam in calendario. Sinner sarà ovviamente testa di serie numero 1 in occasione del sorteggio del main draw, che si terrà sabato 14 giugno alle ore 13.00 ed in cui scoprirà il suo avversario per il primo turno.

Jannik non potrà incrociare almeno fino ai quarti di finale le altre teste di serie, che al momento sono nell’ordine (dalla 2 alla 8) Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Francisco Cerundolo, Ugo Humbert, Tomas Machac e Karen Khachanov. Tra i giocatori esclusi dal seeding, spiccano delle mine vaganti molto insidiose come Hurkacz, Alexander Bublik, Joao Fonseca e Jan-Lennard Struff.

Di seguito il programma completo, l’orario del sorteggio ed i possibili avversari turno per turno di Jannik Sinner all’ATP 500 di Halle 2025.

CALENDARIO SORTEGGIO ATP HALLE 2025

Sabato 14 giugno

Ore 13.00 Sorteggio tabellone singolare ATP 500 Halle

POSSIBILI AVVERSARI DI JANNIK SINNER

Primo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Secondo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Quarti di finale

Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Francisco Cerundolo, Ugo Humbert, Tomas Machac e Karen Khachanov.

Semifinali

Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Daniil Medvedev ed Andrey Rublev.

Finale

La testa di serie numero 2, ovvero Alexander Zverev.