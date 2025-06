Sorteggio ATP Halle 2025: Jannik Sinner non fortunato, due mine vaganti ‘erbivore’ sulla sua strada

Jannik Sinner esordirà contro un qualificato al torneo ATP 500 di Halle, che andrà in scena sull’erba della località tedesca dal 16 al 22 giugno. Il numero 1 del mondo tornerà in scena dopo aver perso la finale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz e si preparerà a Wimbledon calcando il verde in Germania, dove sarà chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Esordio dunque semplice sulla carta per il fuoriclasse altoatesino, che al secondo turno se la dovrebbe vedere contro il vincente della partita tra il francese Alexandre Muller e il kazako Aleksandr Bulik. Quest’ultimo, già travolto a Parigi, andrà preso per le pinze su questa superficie, come l’eventuale quarto di finale: il polacco Hubert Hurkacz è molto quotato sull’erba (vanta anche una semifinale a Wimbledon 2021, quando perse con Matteo Berrettini) e incrocerà il ceco Tomas Machac per meritarsi il vincente di Marozsan-Kecmanovic.

Jannik Sinner ha tutte le carte in regola per approdare in semifinale, dove potrebbe affrontare i russi Andrey Rublev (esordio con un qualificato) e Karen Khachanov (debutto con il belga Bergs), ma attenzione al canadese Felix Auger-Aliassime. Dall’altra parte del tabellone spicca il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del mondo che incrocerà lo statunitense Marcos Giron e poi il vincente della sfida tra il suo connazionale Jan-Lennard Struff e il nostro Lorenzo Sonego, prima di un possibile ottavo di finale impegnativo contro chi la spunterà nello spicchio che prevede Humbert-Shapovalov e Fonseca-Flavio Cobolli.

Il russo Daniil Medvedev, numero 3 del tabellone, debutterà contro il tedesco Daniel Altmaier e poi dovrà stare attento al francese Quentin Halys, se supererà un qualificato, per poi incrociare l’argentino Francisco Cerundolo o il greco Stefanos Tsitsipas, favoriti rispettivamente contro lo statunitense Alex Michelsen e Luciano Darderi.

TABELLONE ATP 500 HALLE

Sinner vs qualificato

Muller vs Bublik

Marozsan vs Kecmanovic

Hurkacz vs Machac

Rublev vs qualificato

Martinez vs Etcheverry

Auger-Aliassime vs qualificato

Bergs vs Khachanov

—

Cerundolo vs Michelsen

Tsitsipas vs Darderi

Halys vs qualificato

Altmaier vs Medvedev

Humbert vs Shapovalov

Fonseca vs Cobolli

Sonego vs Struff

Giron vs Zverev