Softball: vincono tutte le big nel sabato di Serie A1

Termina senza particolari sorprese la quattordicesima giornata valida per la Serie A1 2025 di softball, caratterizzata dalle vittorie di tutte le principali protagoniste a cominciare da Bollate, squadra che viaggia ancora tranquillamente al comando della classifica.

Nello specifico la compagine lombarda ha trionfato senza patemi nel doppio confronto contro l’Old Parma, passando per 2-5 in gara-1 e per 1-8 in gara-2. Non sbaglia neanche la seconda della classe Inox Saronno, artefice di un successo netto contro le Metalco Thunders, regolata rispettivamente 4-0 ed 11-3.

Bene poi l’attuale terza forza Forlì, in grado di battere Macerata per 4-0 e 7-2. In scioltezza poi Pianoro, capace di stampare 0-3 e 0-8 al Rovigo, mentre si sono divise la posta Caronno e Collecchio. In gara-1 infatti a spuntarla sono state le Rheavendors per 2-1, mentre in gara-2 la Bertazzoni ha ripristinato gli equilibrio avendo la meglio 0-3.

La Serie A1 di softball tornerà il prossimo 28 giugno.