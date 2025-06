Softball: sweep a maggioranza nel lunedì della Serie A1

In archivio anche la seconda di ritorno del campionato di Serie A1 per quanto riguarda il softball italiano. Un lunedì particolare, quello della Festa della Repubblica, che vede tutte le formazioni in scena nel massimo campionato. Andiamo a vedere questo giorno da quattro sweep e un pareggio.

Nettissimo il doppio successo di Bollate su Castellana. L’MKF dilaga a Castelfranco Veneto contro le Thunders: 1-14 con manifesta al quarto inning in gara-1, 1-16 con conclusione anticipata al terzo (e big inning nel secondo da 11 punti) in gara-2, dove si verifica anche un grande slam di Elisa Cecchetti. Poca storia tra Saronno e Parma: l’Inox Team non si fa problemi per vincere gara-1 8-1 sulla Pubbliservice, con manifesta al quinto inning, e replica in gara-2 con il 7-0 e la chiusura alla sesta ripresa.

Nessun problema per l’Italposa Forlì in gara-1 contro Caronno: le Rheavendors cedono 7-1 nella prima delle due partite di giornata, con un sesto inning d’autore da parte delle forlivesi contrassegnato soprattutto dai due fuoricampo di Gasparotto e Giacometti. In gara-2 bastano un singolo di Cortesi in apertura e una volata di sacrificio di Moreland nella quinta ripresa: 2-0. C’è un po’ più lotta tra Bologna e Macerata: in gara-1 la Mia Office domina l’ARES Safety per 0-8, ma in gara-2 serve l’ottava ripresa per il 5-3 finale che arriva con un errore difensivo e una volata di sacrificio di Bortolotti.

Parità c’è solo tra Rovigo e Collecchio. In gara-1 l’Itas Mutua non si fa troppi problemi a chiudere sul 6-2, giocandosela da leader fin dall’inizio. In gara-2, invece, le lanciatrici Lopez e Guevara in sette inning non concedono niente. Il senso è letterale: 0-0. Tocca allora agli extra inning, ma l’ottavo finisce 1-1, e allora serve il nono con singoli di Severini e Lori e doppio di Ponzi per dare alla Bertazzoni il successo.