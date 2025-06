Softball: in Serie A1 volano Bollate, Saronno e Rovigo

Quattro i doppi confronti disputati in questo fine settimana di Serie A1 di softball. Dodicesima giornata quasi in archivio, perché domani ci sarà Thunders-Macerata a chiudere tutto il discorso. Andiamo a vedere tutti i risultati.

Partiamo dall’unico pareggio di serie, quello tra Bologna e Forlì. In gara-1 l’Italposa sbanca il territorio felsineo con un perentorio 3-12, con Cacciamani da lanciatrice vincente. Da rimarcare i due fuoricampo di Giacometti, uno in solitaria e uno da due punti. In gara-2, invece, è 2-1 per la Mia Office, che in un contesto di ottime performance di Bajusz (vincente) contro Johnson riesce a prevalere con il quinto inning. Qui arrivano il doppio di Vodickova e la base su ball a basi piene proprio di Bajusz, che fa automaticamente segnare Bortolotti. Inutile il 2-1 di Vigna nella ripresa successiva.

Rovigo si impone due volte contro Parma in una serie dalle tante implicazioni in chiave salvezza. Gara-1 si chiude 10-5, ma è a lungo in equilibrio fino alla quarta ripresa (3-1 Itas Mutua) ed “esplode” nella quinta: ai singoli di Begu e Monari e al doppio (da due) di Bolognini rispondono il triplo di Jardines Castillo e i singoli di Tagliavini e Portunato (da due). Visto che si è sul 7-5, serve un altro tris di punti a firma Price, Monari e Begu (lei su errore difensivo) per fissare il punteggio finale. Gara-2 è davvero spettacolare: Rovigo va sul 2-0 su singolo di Price e lancio pazzo che favorisce Bernardi, poi Parma recupera con Craig (doppio) e Mazzoni (triplo) nel quinto inning. Nel sesto Silvoni e un errore ducale mandano Rovigo sul 5-2, accorciano Mazzoni su lancio pazzo e Daugherty via singolo, ma finisce 5-4.

Saronno vince la combattuta serie con Caronno: l’Inox Team porta a casa gara-1 con un’unica azione, il fuoricampo da tre punti di Agrò nel quinto inning, che vale il 3-0. In gara-2 Caronno guida dalla terza ripresa con un singolo da due punti di Rossini, seguito però dalla sesta che ha in De Luca (singolo da due) e Pouye (errore difensivo) le ribaltatrici. Infine, nettissimo il doppio successo di Bollate su Collecchio: 8-0 con manifesta alla quinta nella prima gara e 10-3 alla sesta nella seconda. Si segnala nel terzo inning di gara-2 il solo homer di Michelle Thomas.