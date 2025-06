Softball: Bollate supera Forlì nel sabato di Serie A1. Sweep per Caronno e Pianoro

Va in archivio con ben tre sweep la quindicesima giornata valida per la Serie A1 2025 di softball. Bollate, Pianoro e Caronno sono le tre formazioni che più si sono distinte in questo caldissimo sabato, con nota di merito verso la MFK, capace di sconfiggere la corazzata Forlì.

Un dominio importante quelle delle lombarde, bravissime a rinforzare il primato in cima alla classifica battendo la Italposa per 1-6 in gara-1 e con un rotondissimo 0-10 in una gara-2 terminata al quarto inning.

Sul velluto anche le Blue Girls, capaci di battere la Bertazoni Collecchio per 6-9 e 0-7. Importante successo anche per Caronno, artefice di un doppio trionfo ai danni della Pubbliceservice Old Parma per 1-4 e 5-11.

Si dividono la posta invece Saronno e Macerata in due sfide molto tirate. Nella prima disputa a passare sono state marchigiane per 1-2, mentre nella seconda a spuntarla è stata la Inox Team per 4-1. Pareggio infine anche per la Mutua Rovigo e Castellana Thunders (3-8, 7-5). Di seguito la classifica aggiornata.

SERIE A1 2025: CLASSIFICA AGGIORNATA

Regular Season – NAZIONALE