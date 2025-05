Softball: Bollate continua a guidare, Saronno e Forlì ok

Si apre il girone di ritorno in Serie A1 di softball: a brillare sono le big, con tre doppiette su cinque incontri e, nelle restanti, Bologna-Castellana prima e Caronno-Macerata poi che terminano in parità. Ma conviene andare con ordine.

Il compito più facile ce l’ha l’MKF Bollate, che resta al comando in classifica con un’accoppiata 13-0 e 4-0 nelle due gare contro l’Itas Mutua Rovigo. In gara-1 ci sono tre inning più o meno uguali, da 4, 5 e 4 punti per Bollate, e la conseguente manifesta dopo la parte alta del quarto. Gara-2 vede Rovigo con un margine di resistenza maggiore, ma un singolo di Torre e due doppi di Longhi e Polini tra quarta e quinta ripresa sono decisivi.

Saronno s’impone di misura contro Collecchio in ambedue i casi. Gara-1 è incerta fino alla fine, ma anche il regno dei fuoricampo: Saviola e De Luca ne realizzano uno a testa nel terzo e quarto inning per l’Inox Team, risponde Lopez nel sesto, ma altro non accade: 2-1. Gara-2 finisce 4-1 perché, dopo l’1-1 degli inning regolamentari (a home run di Rotondo risponde Lopez su errore difensivo), arriva il doppio da tre punti di Bartoli che decide tutto.

Pirotecnica al massimo gara-1 tra Forlì e Parma, con l’Italposa che passa per 10-8 dopo aver iniziato in svantaggio e rischiato di subire la rimonta nel finale. Grandi protagoniste Cortesi, Vigna e Moreland in questa fattispecie, mentre Parma ha parecchio da Mazzoni, Daugherty, Jardines Castillo e Tagliavini. Più netta gara-2, un 12-2 con manifesta al quarto inning.

Capitolo Bologna-Castellana: in gara-1 a vincere sono le Thunders per 7-8, in virtù di un folle extra inning in cui, dal 3-3, a Mihara (fuoricampo da 3 punti), Giacometti (sacrificio) e Gregnanin (singolo) per l’8-3 Castellana non fanno in tempo a rispondere i due singoli di Vodickova e Trevisan più un errore difensivo e il sacrificio di Bajusz. La vendetta sportiva della Mia Office si compie in gara-2 con un 7-0 da manifesta alla quinta ripresa.

Tra Caronno e Macerata gara-1 è pari fino al quarto inning, poi arrivano tre punti nel quinto e altrettanti nel sesto con triplo (da due) di Lozada e singolo di Blesa Escriche in un caso ed errore difensivo e poi singolo da due punti di Sheldon. Giudice con un doppio e poi su lancio pazzo fissa il 6-2 nell’ultima ripresa. L’Aren Safety si riesce a rifare con un 4-1 frutto di tre singoli e un doppio tra Avery, Tittarelli e Carletti in gara-2.