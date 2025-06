Softball: Bollate con un big inning regola Caronno in gara-1 nel recupero di Serie A1

La capolista non sbaglia. Bollate vince la gara-1 del recupero valido per la Serie A1 2025 di softball, sconfiggendo Caronno per 5-2 dopo un match caratterizzato da un big inning che ha indirizzato in modo chiaro la disputa.

Dopo un primo turno contrassegnato da un nulla di fatto, le MFK prendono il largo nella seconda ripresa. Ad aprire le danze è Bigatton che, approfittando di un passaggio a vuoto delle avversarie, manda a segno Longhi e Torre. Successivamente arriverà invece un doppio di Cecchetti, preludio di un altro (da due punti) firmato da Slaba.

Ma le Rheanvendors non ci stanno e cercano di accorciare le distanze subito dopo. Ci riusciranno solo in parte con un hit by Pitch di Rossini e con un lancio pazzo di Lozada Lago. Ma sarà di fatto l’unico squillo di un incontro perlopiù bloccato in termini di attacco.

La Serie A1 tornerà domani, giovedì 19 giugno, con la gara-2 tra Bollate e Caronno e con il prosieguo della partita tra Old Parma e Bertazzoni Collecchio, interrotta la scorsa settimana a causa del meteo.