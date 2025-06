Softball: Bollate completa lo sweep su Caronno. Collecchio prende il largo in Serie A1

Termina con due vittorie casalinghe il giovedì sera dedicato alla Serie A1 di Softball. In occasione della gara-2 infatti la compagine lombarda si è imposta nuovamente su Caronno per 3-2, mentre Collecchio ha dilagato per 11-1 battendo la Old Parma terminando finalmente la partita cominciata la scorsa settimana ed interrotta a causa della pioggia.

L’incontro della MFK ha seguito più o meno quello di gara-1. Le padrone di casa hanno infatti sbloccato le asperità già al terzo inning grazie al singolo di Thomas e il doppio di Slabà, salvo poi subire il pareggio delle ospiti con una volata di sacrificio di Marin e valida di Ambrosi. A decidere l’incontrò un walk off singolo battuto da Uria Modrego nella settima ripresa.

Tutto facile invece per la Bertazzoni, abile a capitalizzare tutto prendendo il largo con un big inning da sette punti messi a referto nel secondo turno.

La Serie A1 tornerò sabato 21 giugno.