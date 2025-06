Sofia Raffaeli si qualifica per due finali agli Europei di ginnastica ritmica. Dragas fuori di un soffio

Sofia Raffaeli ha raggiunto l’obiettivo prefissato per la prima giornata di qualificazione agli Europei 2025 di ginnastica ritmica, staccando il biglietto per le finali di specialità con entrambi gli attrezzi protagonisti in questo giovedì di inizio giugno sulla pedana di Tallinn (Estonia). La fuoriclasse marchigiana, presentatasi in terra baltica dopo aver vinto il concorso generale individuale in una tappa di Coppa del Mondo ed essersi imposta in European Cup, ha brillato tra cerchio e palla.

Al cerchio ha confezionato un esercizio di mirabile caratura, condito da 13.3 di difficoltà e la cui esecuzione è stata premiata con 8.100, per un totale di 29.600 contando l’8.2 di pannello A. Il bronzo olimpico di Parigi 2024 si è accomodato in quarta posizione alle spalle della tedesca Darja Varfolomeev (30.000 per la Campionessa Olimpica), dell’ucraina Taisiia Onofriichuk (29.800) e della bulgara Stiliana Nikolova (29.600).

La palla permette di lavorare meno sulla nota di difficoltà (11.9 per la nostra portacolori), che si è però fatta apprezzare per l’esecuzione (8.0) e l’artisticità (8.050), portando così a casa un complessivo 27.950 che vale la quarta piazza. Meglio della vice campionessa d’Europa sul giro completo hanno fatto Nikolova (28.350), la tedesca Anastasia Simakova (28.050) e la cipriota Vera Tugolukova (27.950). La 21enne tornerà in pedana domenica per andare a caccia delle medaglie.

Sofia Raffaeli si è assestata provvisoriamente al terzo posto nel concorso generale con il punteggio di 57.550, alle spalle di Nikolova (57.950) e Onofriichuk (57.700). Va però precisato che per l’ammissione alla finale all-around di sabato si sommano tre punteggi, dunque alcune atlete hanno deciso di non esibirsi in entrambe le prove odierne (come Varfolomeev e la nostra Tara Dragas, che hanno rinunciato alla palla) e domani si cimenteranno sia alle clavette che al nastro. In caso di quattro riscontri in proprio favore si conteggeranno soltanto i tre migliori punteggi.

Tara Dragas ha concluso al decimo posto al cerchio (28.000) ed è rimasta fuori dalla finale per due decimi e mezzo: la friulana sarà seconda riserva e domani andrà nuovamente all’attacco. La debuttante Alice Taglietti ha terminato all’undicesimo posto (26.900) con la palla e sarà la terza riserva per l’atto conclusivo.

Le qualificate alla finale alla palla: la bulgara Stiliana Nikolova (28.350), la tedesca Anastasiia Simakova (28.050), la cipriota Vera Tugolukova (27.950), l’italiana Sofia Raffaeli (27.950), l’ucraina Taisiia Onofriichuk (27.900), l’israeliana Meital Maayan Sumkin (27.500), la bulgara Eva Brezalieva (27.150), la spagnola Lucia Gonzalez (27.150).

Le qualificate alla finale al cerchio: la tedesca Darja Varfolomeev (30.000), l’ucraina Taisiia Onofriichuk (29.800), la bulgara Stiliana Nikolova (29.600), l’italiana Sofia Raffaeli (29.600), l’israeliana Meital Maayan Sumkin (29.450), la bulgara Eva Brezalieva (28.750), la polacca Liliana Lewinska (28.450), la cipriota Vera Tugolukova (28.250).