Sofia Raffaeli: “Contenta per i podi, ora lavoro su palla e nastro”. Le Farfalle: “Medaglia combattuta”

A Tallinn (Estonia) si sono conclusi gli Europei 2025 di ginnastica ritmica, dove l’Italia non è riuscita a salire sul podio nei concorsi generali (uniche prove previste anche alle Olimpiadi) ma ha conquistato quattro medaglie tra le seniores, tra cui spicco l’oro nel Team Ranking. Al termine dell’ultima giornata della rassegna continentale le azzurre hanno espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali.

Sofia Raffaeli ha conquistato la medaglia d’argento con il cerchio e il bronzo con le clavette dopo la quarta piazza di ieri nell’all-around: “Sono molto contenta di queste due medaglie, ho fatto due esercizi senza perdite e con buone esecuzioni, possono migliorar a palla e nastro dove quest’anno faccio fatica a dare il massimo, nelle prossime settimane mi concentrerò su questo. Ringrazio la Federginnastica, le Fiamme Oro che mi sostengono sempre, la Ginnastica Fabriano dove mi alleno sempre e anche le mie compagne con cui sono qui a questo Europeo“.

Grande gioia anche per le Farfalle, capaci di conquistare la medaglia di bronzo con i cinque nastri dopo il quinto posto conseguito ieri nel concorso generale. Si tratta della prima grande medaglia internazionale per il nuovo ciclo tricolore, che ha esordito sotto la conduzione dell’allenatrice Mariela Pashalieva: “Siamo contente di essere potute risalire su questa pedana. La medaglia è stata combattuta, la gara è gara. Siamo contente di risalire sul podio dopo l’oro di ieri nel Team Ranking. Volevamo ringraziare le famiglie che sono venute a sostenerci, l’Aeronautica e la nostra grande capitana Laura Paris che ci ha accompagnato e sostenuto in questa tappa molto importante“.