Skateboard, Chloe Covell e Sora Shirai vincono nello street in Coppa del Mondo a Roma

La giovane australiana Chloe Covell, alla prima vittoria nel circuito, ed il giapponese Sora Shirai domenica 15 giugno hanno centrato il successo nella tappa di Coppa del Mondo di skateboard nella specialità olimpica dello street a Roma.

Nel Parco di Colle Oppio, all’ombra del Colosseo, si sono sfidati oltre 150 atleti provenienti da 45 Nazioni: tra le sorprese l’assenza della brasiliana Rayssa Leal nella finale femminile, beffata dalla spagnola Daniela Terol, alla sua prima partecipazione, con l’iberica ottava nell’ultimo atto.

Il Giappone ha piazzato 5 atleti su 8 in finale sia nella gara femminile che in quella maschile: tra le donne, però, la vittoria è andata all’australiana Chloe Covell, mentre tra gli uomini si è registrata la tripletta nipponica, con il successo che è andato a Sora Shirai, e tutti gli atleti sul podio erano racchiusi in meno di un punto.